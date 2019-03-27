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Факти / Україна

Космос має бути одним із національних пріоритетів України – Кучма

Міжнародна Академія астронавтики присвоїла другому президенту України Леоніду Кучмі звання почесного академіка.

Леонід Кучма

Другому президенту України Леоніду Кучмі було присвоєно звання почесного академіка Міжнародної Академії астронавтики, повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер у Facebook.

– Я вважаю цю нагороду визнанням не моїх особистих заслуг перед світовою астронавтикою, а того внеску, який робила та робить в освоєння космосу людством моя країна…Я дуже сподіваюся, що влада моєї держави розуміє важливість цього унікального статусу і що вона приділятиме достатньо зусиль заради його збереження, – сказав Кучма.

За останні 30 років цей ранг отримали такі видатні члени Академії як Ніл Армстронг, Луї Де Бройль, Валентина Ніколаєва-Терешкова, Джон Гленн та Юрій Гагарін.

На урочистій церемонії, яка відбулося вчора у Парижі, звання почесного академіка МАА, крім Кучми, присвоїли й другій людині на Місяці Баззу Олдріну, астронавтці Жюлі Пейєтт та астрофізику Жану Бламону.

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Варто сказати, що Леонід Кучма присвятив космосу майже все своє життя, більше 30 років пропрацювавши у Конструкторському бюро Південне та виробничому об’єднанню Південмаш.

Він займався розробкою цивільних проектів та унікальних оборонних систем.

Потрапивши в політику, Кучмі вдалося зробити космос одним із національних українських пріоритетів. Під час його президентства наша держава отримала першого астронавта, запустила перші супутники та увійшла в п’ятірку країн за кількістю космічних запусків.

Завдяки зусиллям Кучми Україна стала учасницею міжнародного консорціуму Морський старт, для якого розробили ракету Зеніт-3SL, яку вважає одним з найкращих носіїв засновник SpaceX Ілон Маск.

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