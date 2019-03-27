Міжнародна Академія астронавтики присвоїла другому президенту України Леоніду Кучмі звання почесного академіка.

Другому президенту України Леоніду Кучмі було присвоєно звання почесного академіка Міжнародної Академії астронавтики, повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер у Facebook.

– Я вважаю цю нагороду визнанням не моїх особистих заслуг перед світовою астронавтикою, а того внеску, який робила та робить в освоєння космосу людством моя країна…Я дуже сподіваюся, що влада моєї держави розуміє важливість цього унікального статусу і що вона приділятиме достатньо зусиль заради його збереження, – сказав Кучма.

За останні 30 років цей ранг отримали такі видатні члени Академії як Ніл Армстронг, Луї Де Бройль, Валентина Ніколаєва-Терешкова, Джон Гленн та Юрій Гагарін.

На урочистій церемонії, яка відбулося вчора у Парижі, звання почесного академіка МАА, крім Кучми, присвоїли й другій людині на Місяці Баззу Олдріну, астронавтці Жюлі Пейєтт та астрофізику Жану Бламону.

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Варто сказати, що Леонід Кучма присвятив космосу майже все своє життя, більше 30 років пропрацювавши у Конструкторському бюро Південне та виробничому об’єднанню Південмаш.

Він займався розробкою цивільних проектів та унікальних оборонних систем.

Потрапивши в політику, Кучмі вдалося зробити космос одним із національних українських пріоритетів. Під час його президентства наша держава отримала першого астронавта, запустила перші супутники та увійшла в п’ятірку країн за кількістю космічних запусків.

Завдяки зусиллям Кучми Україна стала учасницею міжнародного консорціуму Морський старт, для якого розробили ракету Зеніт-3SL, яку вважає одним з найкращих носіїв засновник SpaceX Ілон Маск.