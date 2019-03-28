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Факты / Украина

Нелегалов из Украины стали чаще задерживать в ЕС – МИД

В МИД призывают украинцев не покупать поддельные паспорта, поскольку нелегальное трудоустройство в ЕС – тяжкое преступление..

Нелегалов из Украины стали чаще задерживать в ЕС – МИД

Устраиваясь на работу в странах ЕС по поддельным документам, украинцы рискуют быть задержанными и привлеченными к ответственности.

С таким предостережением к заробитчанам обратился министр иностранных дел Павел Климкин.

Министр сделал акцент на том, что нелегальное трудоустройство в странах Евросоюза карается как тяжкое преступление.

– И может обернуться сломанной судьбой, – добавил Климкин.

В МИД отмечают участившиеся случаи задержания украинцев из-за фейковых документов и призывают отказаться от идеи купить  поддельные паспорта.

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По словам Климкина, правоохранители стран ЕС легко распознают подделку.

Напомним,  Факты ICTV писали, сколько получают украинцы в Польше и Германии и действительно ли такой заработок выгоден.

Фото: Dreamstime

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