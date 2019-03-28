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Факти / Україна

Нелегалів з України стали частіше затримувати в ЄС – МЗС

У МЗС закликають українців не купувати підроблені паспорти, оскільки нелегальне працевлаштування у ЄС – тяжкий злочин..

Нелегалів з України стали частіше затримувати в ЄС – МЗС

Влаштовуючись на роботу в країнах ЄС за підробленими документами, українці ризикують бути затриманими і притягнутими до відповідальності.

З таким застереженням до заробітчан звернувся міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Міністр зробив акцент на тому, що нелегальне працевлаштування у країнах Євросоюзу карається як тяжкий злочин.

– І може обернутися зламаною долею, – додав Клімкін.

У МЗС зазначають, що почастішали випадки затримання українців через фейкові документів і закликають відмовитися від ідеї купити липові паспорти.

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За словами Клімкіна, правоохоронці країн ЄС легко розпізнають підробку.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, скільки отримують українці у Польщі та у Німеччині і чи дійсно такий заробіток вигідний.

Фото: Dreamstime

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