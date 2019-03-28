Кабмин продлил действие бессрочных договоров с водоканалами, пока они не найдут другого поставщика электроэнергии или не перейдут в статус защищенного потребителя.

Кабинет министров Украины принял решение продлить действие бессрочных договоров госпредприятия Укринтерэнерго с водоканалами, сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, правительство подготовило законопроект №9406, который позволит осуществлять бесперебойную поставку электроэнергии субъектам хозяйствования. Он сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

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Принятие этого законопроекта позволит водоканалам не платить авансовые взносы.

Он отметил, что водоканалы не имеют возможности платить авансовую плату.

– Принцип их работы понятен всем – они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей. А на это уходит минимум месяц. Поэтому принятие этого закона является крайне необходимым, – сказал он.

Напомним, проблема с водоканалами возникла из-за разделения на энергорынке предприятий по поставке электроэнергии. В связи с этим с водоканалов начали требовать предоплату, которую они не могли оплатить.