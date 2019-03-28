Кабмін продовжив дію безстрокових договорів з водоканалами, поки вони не знайдуть іншого постачальника електроенергії або не перейдуть в статус захищеного споживача.

Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити дію безстрокових договорів держпідприємства Укрінтеренерго з водоканалами, сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За його словами, уряд підготував законопроект №9406, який дозволить здійснювати безперебійне постачання електроенергії суб’єктам господарювання. Він зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді.

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Ухвалення цього законопроекту дозволить водоканалам не платити авансові внески.

Він зазначив, що водоканали не мають можливості платити авансову плату.

– Принцип їх роботи зрозумілий всім – вони поставляють воду тільки після того, як отримають плату від населення, оптових і промислових споживачів. А на це йде мінімум місяць. Тому прийняття цього закону є вкрай необхідним, – сказав він.

Нагадаємо, проблема з водоканалами виникла через поділ на енергоринку підприємств з постачання електроенергії. У зв’язку з цим з водоканалів почали вимагати передоплату, яку вони не могли оплатити.