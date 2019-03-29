Три военных корабля НАТО пересекли пролив Босфор и вошли в Черное море.
Demirören Haber Ajansı опубликовал в Twitter видео, на котором можно увидеть, как три военных корабля НАТО заходят в Черное море.
В Черное море вошли корабли ВМС Испании, Нидерландов и Канады. 1 апреля они должны зайти в порт Одессы, чтобы принять участие в учениях Морской щит вместе с Украиной и Грузией
Во время пересечения Босфора, корабли сопровождали лодки береговой охраны Турции.
После агрессии РФ в Керченском проливе многие страны НАТО начали отправлять свои корабли в Черное море.
NATO’ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz’e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 марта 2019 г.
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К слову, корабль ВМС Франции M653 Capricorne зашел в воды Черного моря.
Фото: Yörük Işık
Видео: Demirören Haber Ajansı