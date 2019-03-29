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Факты / Украина

На учения с Украиной и Грузией: три корабля НАТО вошли в Черное море

Три военных корабля НАТО пересекли пролив Босфор и вошли в Черное море.

Корабель НАТО

Demirören Haber Ajansı опубликовал в Twitter видео, на котором можно увидеть, как три военных корабля НАТО заходят в Черное море.

В Черное море вошли корабли ВМС Испании, Нидерландов и Канады. 1 апреля они должны зайти в порт Одессы, чтобы принять участие в учениях Морской щит вместе с Украиной и Грузией

Во время пересечения Босфора, корабли сопровождали лодки береговой охраны Турции.

После агрессии РФ в Керченском проливе многие страны НАТО начали отправлять свои корабли в Черное море.

 

Читайте: Черное море – не лужа для маневров ВМС РФ – Климкин

К слову, корабль ВМС Франции M653 Capricorne зашел в воды Черного моря.

Фото: Yörük Işık

Видео: Demirören Haber Ajansı

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