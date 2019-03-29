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Факти / Україна

На навчання з Україною і Грузією: три кораблі НАТО зайшли у Чорне море

Три воєнні кораблі НАТО перетнули протоку Босфор і увійшли до Чорного моря.

Корабель НАТО

Агентство Demirören Haber Ajansı опублікувало у Twitter відео, на якому можна побачити, як три воєнні кораблі НАТО заходять в Чорне море.

У Чорне море зайшли кораблі ВМС Іспанії, Нідерландів і Канади. 1 квітня вони повинні зайти в порт Одеси, щоб взяти участь у навчаннях Морський щит разом з Україною і Грузією

Під час перетину Босфору, кораблі супроводжували човни берегової охорони Туреччини.

Після агресії РФ у Керченській протоці багато країн-членів НАТО почали відправляти свої кораблі в Чорне море.

 

Читайте: Чорне море – не калюжа для маневрів ВМС РФ – Клімкін

До слова, минулого тижня корабель ВМС Франції M653 Capricorne зайшов у води Чорного моря.

Фото: Yörük Işık

Відео: Demirören Haber Ajansı

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