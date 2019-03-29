Чем питаются украинские депутаты и что предлагают попробовать в мэрии. Факты ICTV провели ревизию в столовой Верховной Рады и Киевской городской государственной администрации – подробнее в нашей рецензии.

31-го марта состоятся выборы президента Украины. Поэтому логично, что мы посетили с ревизией два главных политических здания нашей страны – Верховную Раду и Киевскую городскую государственную администрацию.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась в столовую Верховной Рады и Киевской городской государственной администрации.

По условиям проекта, у меня есть только 7 евро (220 грн). Давайте посмотрим, что именно можно съесть за эти деньги.

Столовая Верховной Рады

В столовую Верховной Рады просто так попасть невозможно, я отправилась на утреннее пленарное заседание и решила посмотреть, чем питаются украинские депутаты.

Лестница в столовую находится на первом этаже и ведет в подвальное помещение. На входе расположены умывальники, где можно помыть руки перед тем, как сесть за стол.









Сытый в7. Столовая Верховной Рады и КГГА: чем и как питаются украинские депутаты / 2 фотографии

Первое, что бросается в глаза – это вывеска о запрете фото и видеосъемки. Почему так – неизвестно, но я все же попыталась сфотографировать вам помещение всередине.

Линия быстрого питания тянется вдоль всего помещения. Работники линии раздачи приветливые и улыбчивые, они одеты в вышиванки – выглядит патриотично, но без головных уборов.

Убирают депутаты за собой самостоятельно, для этого по всему помещению стоят специальные стойки, на которые можно положить подносы с посудой.

Интерьер столовой современный, выдержанный и не отличается от стиля всего здания, единая концепция прослеживается во всем – светлая цветовая гамма с акцентом на голубые ковры.

Большинство столов рассчитаны на четыре человека, также есть барные столики, где можно перекусить в одиночестве.

Белоснежную плитку покрывают голубые дорожки, которые соответствуют цвету линии раздачи. На фигурном потолке размещены маленькие лампочки, которые создают хорошее рассеянное освещение. Мраморные колонны и телевизоры на стенах.

Меню разнообразное и каждый день разное, поэтому каждый может найти что-то себе по вкусу.

В ассортименте на 21 марта были салаты, вторые блюда, гарниры, одно первое блюдо и десерт.

Из традиционных блюд в парламентской столовой предлагают: драники, зразы, винегрет, котлету по-киевски, пирожки, сельдь под шубой, гречневую кашу, картофельное пюре, овощные голубцы и прочее.

Также есть бутерброды с лососевой икрой и семгой, филе семги, люля-кебаб, филе судака, жареная печень, отварной язык и прочее.

Я заказала зразы, квашеную капусту, напиток дня – компот с лимоном и американо со сливками.

Зразы картофельные с белыми грибами и капустой – свежие и вкусные, но начинки мало, грибов я вообще в них не заметила.

Квашеная капуста – на вкус кисло-сладкая, вкусная, но запах от рассола остался не очень приятный.

Все бы ничего, но мне в ней попался неприятный сюрприз – волос. Вот почему так важно надевать платок на голову во время готовки.

Удивило то, что на витрине возле блюд нет цен. Мой счет составил 97 грн.

Цены в меню на 21 марта – 7 грн. 14 коп. за пирожок с картошкой и грибами, до 174 грн. 43 коп. – за филе семги (100 грамм). Салаты от 19 грн. до 44 грн., бутерброд с икрой – 55 грн. 91 коп., котлета по-киевски – 47 грн. 20 коп., куриные наггетсы – 73 грн. 23 коп., картофельное пюре – 18 грн. 47 коп.

Американо со сливками стоит 19 грн., компот с лимоном – 15 грн.

Цены в столовой Верховной Рады демократические, но там нет деликатесов и не раздают бесплатно бутерброды с красной икрой, как думают многие.

Общая оценка столовой – 8\10

Столовая КГГА

Столовая КГГА открыта для всех, она находится на первом этаже мэрии на Крещатике, 36.

Столовая работает с 8:30 до 18:00. Чтобы попасть в нее, нужно пройти через рамку металлоискателя, охрана не спрашивает, куда вы направляетесь и зачем – не бойтесь.

Столовая делится на два зала. Первый – небольшая кофейня на 7-8 столиков, второй – большой и светлый зал на несколько десятков столов – сама столовая.

Линия быстрого питания тянется вдоль всего большого зала. Персонал приветливый, и, в отличие от столовой Верховной Рады, здесь есть люди, которые убирают за посетителями.

Интерьер ничуть не уступает столовой Верховной Рады, немного проще, но это и лучше. Преобладает натуральная цветовая гамма – белый, молочный, коричневый.

Все современно, выдержано и со вкусом. Столики есть разные, как для большой компании, так и для двоих. Красивая мебель, стены украшены картинами и кое-где стоят домашние цветы.

















Сытый в7. Столовая Верховной Рады и КГГА: чем и как питаются украинские депутаты / 4 фотографии

На линии раздачи можно найти нестандартные для таких заведений блюда. Мои глаза разбегались, выбор весьма разнообразен.













Сытый в7. Столовая Верховной Рады и КГГА: чем и как питаются украинские депутаты / 3 фотографии

В столовой КГГА предлагают салаты, первые блюда, вторые блюда, гарниры, десерты и многое другое. Кажется, что на витрине есть все – от свеклы с курагой до черных вареников.

Также есть комплексные обеды, которые удобно брать с собой.

Я заказала рисовую лапшу с сыром тофу, компот и американо в кафейне.

Рисовая лапша с сыром тофу – большая порция постного блюда с добавлением грибов и стручковой фасоли. Главное – обжарить сыр тофу до золотистой корочки, для того чтобы он стал большей плотности. Блюдо восточной кухни выглядит аппетитно и у него очень приятная текстура. Это быстрый и вкусный вариант обеда. Видно, что повара в столовой КГГА стараются.

Мой счет составил 85 грн. Цены в столовой разные, например, порция черных вареников с судаком – 49 грн., плов из свинины – 34 грн., картофель с зеленью – 15 грн., спагетти с шампиньонами – 21 грн., салат праздничный – 24 грн., свекла – 13 грн.

В кофейне широкий выбор десертов и булочек, от 12 грн. до 39 грн.

Американо стоит 21 грн.

Цены демократичные, выбор большой и мест хватит на всех. Поэтому не бойтесь посетить столовую КГГА, она вас приятно удивит.

Общая оценка столовой – 9\10

В общем я потратила 182 грн. Могу сказать, что я вполне наелась. Больше всего меня поразила столовая КГГА – большой выбор блюд, свободный вход и удобное расположение. Если вы будете гулять по Крещатику, обязательно посетите эту столовую.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева