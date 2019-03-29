Чим харчуються українські депутати та що пропонують скуштувати в мерії. Факти ICTV провели ревізію в їдальні Верховної Ради та Київської міської державної адміністрації – детальніше у нашій рецензії.

31-го березня відбудуться вибори президента України. Тому логічно, що ми відвідали з ревізією дві головні політичні будівлі нашої країни – Верховну Раду і Київську міську державну адміністрацію.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила до їдальні Верховної Ради та Київської міської державної адміністрації.

За умовами проекту, в мене є лише 7 євро (220 грн). Давайте подивимось, що саме можна з’їсти за ці гроші.

Їдальня Верховної Ради

До їдальні Верховної Ради просто так потрапити неможливо, я вирушила на ранкове пленарне засідання та вирішила подивитися, чим харчуються українські депутати.

Сходи до їдальні знаходяться на першому поверсі та ведуть у підвальне приміщення. На вході розташовані умивальники, де можна помити руки перед тим, як сісти за стіл.









Ситий в7. Їдальня Верховної Ради та КМДА: чим та як саме харчуються українські депутати / 2 фотографии

Перше, що кидається в очі – це вивіска про заборону фото та відеозйомки. Чому так – невідомо, але я все ж таки спробувала сфотографувати вам приміщення в середині.

Лінія швидкого харчування тягнеться вздовж всього приміщення. Працівники лінії роздачі привітні та усміхнені, вони одягнені у вишиванки – виглядає патріотично, але без головних уборів.

Прибирають депутати за собою самостійно, для цього по всьому приміщенню стоять спеціальні стійки, на які можна покласти підноси з посудом.

Інтер’єр їдальні сучасний, витриманий та не відрізняється від стилю всієї будівлі, єдина концепція простежується в усьому – світла колірна гама з акцентом на блакитні килими.

Більшість столів розраховано на чотири людини, так само є барні столики, де можна перекусити на самоті.

Білосніжну плитку покривають блакитні доріжки, які відповідають кольору лінії роздачі. На фігурній стелі розміщенні маленькі лампочки, які створюють гарне розсіяне освітлення. Мармурові колони та телевізори на стінах.

Меню різноманітне та щодня різне, тож кожен може знайти щось собі до смаку.

В асортименті на 21 березня були салати, другі страви, гарніри, єдина перша страва та десерт.

З традиційних страв в парламентській їдальні пропонують: деруни, зрази, вінегрет, котлету по-київськи, пиріжки, оселедець під шубою, гречану кашу, картопляне пюре, овочеві голубці та інше.

Також є бутерброди з лососевою ікрою та сьомгою, філе сьомги, люля-кебаб, філе судака, смажена печінка, відварний язик та інше.

Я замовила зрази, квашену капусту, напій дня – узвар з лимоном та американо з вершками.

Зрази картопляні з білими грибами та капустою – свіжі та смачні, але начинки замало, грибів я взагалі в них не помітила.

Квашена капуста – на смак кисло-солодка, смачна, але запах від розсолу залишився не дуже приємний.

Все б нічого, але мені в ній попався неприємний сюрприз – волосся. Ось чому так важливо надягати хустку на голову під час готування їжі.

Здивувало те, що на вітрині біля страв немає цін. Мій рахунок склав 97 грн.

Ціни в меню на 21 березня – від 7 грн. 14 коп. за пиріжок з картоплею та грибами, до 174 грн. 43 коп. – за філе сьомги (100 грам). Салати від 19 грн. до 44 грн., бутерброд з ікрою – 55 грн. 91 коп., котлета по-київськи – 47 грн. 20 коп., курячі нагетси – 73 грн. 23 коп., картопляне пюре – 18 грн. 47 коп.

Американо з вершками коштує 19 грн., узвар з лимоном – 15 грн.

Ціни в їдальні Верховної Ради демократичні та там немає делікатесів і не роздають безкоштовно бутерброди з червоною ікрою, як багато хто думає. Українські депутати харчуються як звичайні люди, принаймні на роботі.

Загальна оцінка їдальні – 8\10

Їдальня КМДА

Їдальня КМДА відкрита для всіх, вона знаходиться на першому поверсі мерії на Хрещатику, 36.

Їдальня працює з 8:30 до 18:00. Щоб потрапити до неї, потрібно пройти через рамку металошукача, охорона не питає, куди ви прямуєте та навіщо – не бійтесь.

Їдальня ділиться на два зали. Перший — невелика кав’ярня на 7-8 столиків, другий — великий та світлий зал на кілька десятків столів — сама їдальня.

Лінія швидкого харчування тягнеться вздовж всього великого залу. Персонал привітний, та, на відміну від їдальні Верховної Ради, тут є люди, які прибирають за відвідувачами.

Інтер’єр нітрохи не поступається їдальні Верховної Ради, трохи простіше, але це і краще. Переважає натуральна колірна гамма – білий, молочний, коричневий.

Все сучасно, витримано та зі смаком. Столики є різні, як для великої компанії, так і для двох. Гарні меблі, стіни прикрашені картинами та деінде стоять домашні квіти.

















Ситий в7. Їдальня Верховної Ради та КМДА: чим та як саме харчуються українські депутати / 4 фотографии

На лінії роздачі можна знайти нестандартні для таких закладів страви. Мої очі розбігалися, вибір дуже різноманітний.













Ситий в7. Їдальня Верховної Ради та КМДА: чим та як саме харчуються українські депутати / 3 фотографии

В їдальні КМДА пропонують скуштувати салати, перші страви, другі страви, гарніри, десерти та багато чого іншого. Здається, що на вітрині є все – від буряка з курагою до чорних вареників.

Також є комплексні обіди, які зручно брати з собою.

Я замовила рисову локшину з сиром тофу, компот та американо у кав’ярні.

Рисова локшина з сиром тофу – велика порція пісної страви з додаванням грибів та стручкової квасолі. Головне – обсмажити сир тофу до золотистої скоринки, для того, щоб він став більшої щільності. Страва східної кухні виглядає апетитно та в неї дуже приємна текстура. Це швидкий та смачний варіант обіду. Видно, що кухарі в їдальні КМДА стараються.

Мій рахунок склав 85 грн. Ціни в їдальні різні, наприклад, порція чорних вареників з судаком – 49 грн., плов зі свинини – 34 грн., картопля з зеленю – 15 грн., спагеті з печерицями – 21 грн., салат святковий – 24 грн., буряк – 13 грн.

У кав’ярні різноманітний вибір десертів та булочок, від 12 грн. до 39 грн.

Американо коштує 21 грн.

Ціни демократичні, вибір великий та місць вистачить на всіх. Тож не бійтесь відвідати їдальню КМДА, вона вас приємно вразить.

Загальна оцінка їдальні – 9\10

Загалом я витратила 182 грн. Можу сказати, що я цілком наїлася. Найбільше мене вразила їдальня КМДА – великий вибір страв, вільний вхід та зручне розташування. Тож якщо ви будете гуляти Хрещатиком, обов’язково завітайте до цієї їдальні.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва