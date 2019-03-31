До выборов президента Украины остались считанные дни. Факты ICTV вспоминают, как проходили выборы 2014 года, много ли было нарушений, какими событиями запомнилась кампания и какие уроки накануне выборов 2019 стоит усвоить.

Выборы в Украине 2019 станут седьмыми по счету за историю независимого государства. Уже на этой неделе украинцы имеют возможность выбрать нового президента.

Начиная с 1991 года, в Украине прошло шесть выборов президента, а государством руководило пять лидеров. Дважды выборы проходили в один тур, один раз был назначен даже третий. Один из президентов избирался на второй срок, а другой досрочно сложил свои полномочия.

Пока все говорят о выборах 2019, Факты ICTV напоминают, как прошли выборы 2014 года – каким образом голосовали украинцы, насколько честной была избирательная кампания и какими событиями запомнилась.

Досрочные выборы состоялись 25 мая 2014 года.

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По плану выборы должны пройти в марте 2015 года, но в связи с событиями на Майдане и бегством Виктора Януковича, было принято решение о внеочередном голосования.

Победа в один тур

Во второй раз после 1991 года выборы прошли в один тур. Петр Порошенко, набрав 54,7% голосов, обошел Юлию Тимошенко, которая смогла получить лишь 12,8%.

Наибольшую поддержку Порошенко имел во Львовской области – 69,9% голосов, Винницкой – 67,3% и Ивано-Франковской – 65,1%, наименьшую же набрал в Луганске – 33,2%. В то время как его главный оппонент Юлия Тимошенко не пересекла 20-процентный рубеж ни в одной из областей.

Среди факторов, которые принесли ему победу, эксперты называют объединение с Виталием Кличко, который тогда имел около 10% поддержки и был вторым в рейтингах после Порошенко.

Кроме того, поддержку гарантировала и эффективная избирательная кампания.

Успешный бизнесмен и депутат Верховной Рады часто появлялся на Майдане. Он апеллировал ко всеми требованиями протестующих – эффективные реформы, укрепление курса гривны и стабильная экономика, люстрация и урегулирования конфликта на Донбассе, а также то, за что люди и вышли на Майдан – евроинтеграция и безвиз.

В то время, как в стране шли боевые действия, избиратели очевидно ориентировались на наиболее рейтингового кандидата, чтобы избрать президента в один тур и сосредоточиться на урегулировании конфликта.

Причем даже в условиях боевых действий доверие к честности проведения выборов была выше 50%. Сегодня же более 70% украинцев наоборот выражают недоверие, говорят социологи.

Голосование под дулом автомата

Проведение выборов 2014 значительно осложняли проблемы на востоке. Там процесс голосования всячески пытались сорвать.

Львиная доля участков не работала, к тому же вооруженные ополченцы дежурили у зданий, а транспортировку избирательных бюллетеней всячески блокировали.

Так, в Донецке один избирательный участок проработала всего 10 минут, после чего под натиском боевиков был вынужден закрыться.

Как результат, осуществить волеизъявление в Луганской области смогли на двух округах из 12, а в Донецкой – на семи из 22.

Кроме того, Луганск, Славянск и Донецк не получили бюллетени для голосования.

Не голосовали и в аннексированом Крыму, который на тот момент уже был подконтролен Российской Федерации.

В этом году жители временно оккупированных территорий могут проголосовать на территории Украины по упрощенной процедуре.

Нечестная игра

В 2019 году на повестке дня – честность, недопустимость фальсификаций и срыва избирательного процесса. Создаются рабочие группы, работают наблюдатели, организуются правоохранители.

Общественная организация Опора проводила мониторинг контроля за избирательными процессами в 2014 году. Тогда было зафиксировано 724 нарушения. Наиболее распространенные – нарушение правил предвыборной агитации и процедурные нарушения.

Нарушения Донецкой и Луганской областей – это, в основном, препятствование ведению избирательной кампании. Боевики контролировали территорию и, соответственно, блокировали избирательный процесс.

Однако даже правонарушений было на порядок меньше. Для сравнения, с начала 2019 только в Киеве в МВД поступило 660 сообщений о нарушениях правил избирательной кампании. Хотя самые распространенные из них – несоответствие печатных агитационных материалов (не указаны тираж и лица, ответственные за выпуск и др.).

Перейти на темную сторону

Не обошлось и без юмора. Среди 23 претендентов на пост главы государства был Дарт Вейдер, кандидат от Интернет партии Украины.

Вейдер Дарт Алексеевич серьезно подал документы на участие в выборах, продемонстрировав паспорт гражданина Украины с соответствующим именем. Залог в 2,5 млн кандидат внес через ООО Темная сторона силы.

Впрочем, несмотря на яркую агитационную кампанию и необычный подход, в регистрации ЦИК ему отказала.

Главные аргументы – несоответствие некоторых документов, а также то, что его выдвижение приведет к “унижение украинского общества, дискредитации Украины в глазах международной общественности и нивелирования поста президента Украины”.

Но это не помешало Вейдеру появиться на улицах Киева еще и перед парламентскими выборами.

А чем запомнятся нынешние выборы? Рекордное количество кандидатов – зарегистрировались 44 человека, в дальнейшем же осталось 39. Соответственно, самый длинный бюллетень – украинцы получат список длиной 80 см.

Впервые рейтинги накануне голосования возглавляет человек не из политики. Более того, разрыв между основными кандидатами настолько незначителен, что за второй тур будет вестись ожесточенная борьба, где каждые 0,1% будут решающими.

Какие еще рекорды предстоит поставить на этих выборах?

Лилия Ященко