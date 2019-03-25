31 марта страна будет выбирать своего шестого президента. Факты ICTV решили проанализировать, как менялись рейтинги кандидатов в президенты и что на это влияло.

Выборы президента Украины 2019 состоятся уже на этой неделе. Кандидаты в президенты из последних сил пытаются перетянуть на свою сторону электорат, который еще не определился, а социологические службы продолжают обнародовать новые рейтинги.

Цифры социологических опросов дают некоторое представление о том, какова ситуация в обществе, на что делает запрос электорат и политика с какими взглядами предпочитает. Тем более, социология имеет достаточно хороший уровень доверия в обществе.

У населения есть достаточно высокий уровень доверия к социологии. Все время он был 50%. В этом году снизился до 43%. Социологи уступают только церкви, волонтерам и армии, – говорит генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Но не стоит забывать еще и о такой важной вещи, как интерпретация результатов опросов. Трактовать их как прогноз точно не стоит. Ведь в среднем социологические службы опрашивают около 2 тыс. человек. Они совершенно разного возраста, дают ответ на вопрос руководствуясь собственными предубеждениями и представлениями и даже конкретными жизненными обстоятельствами.

При интерпретации результатов исследований следует обращать внимание на такой показатель, как статистическая погрешность выборки, о которой социологи всегда пишут. Это и точность, которой измеряются социологические опросы. Потому что, когда разница в рейтинге между кандидатами 1-2%, а пишут, кто занимает первое место или второе – это неправильно. В таких случаях следует говорить, что, к примеру, второе место делят конкретные кандидаты, – говорит социолог Ирина Бекешкина.

Но как бы там ни было, а эти цифры пока чуть ли не единственный способ оценить, с помощью чего кандидаты в президенты влияют на электорат.

Май – август 2018

Юлия Тимошенко начала неофициальную президентскую кампанию еще в июне 2018 года. По данным опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного в мае 2018 года, ее поддерживало 13,3% населения. Впоследствии, Юлия Тимошенко провела свой первый форум Новый курс Украины.

На нем она предлагала создать парламентскую форму правления канцлерского типа, принять новую конституцию и создать Национальную ассамблею самоуправления, в которую бы входили председатели общественных организаций и духовные и нравственные лидеры.

Представленный план действий настолько понравился обществу, что данные опроса за август 2018, проведенного Деминициативами и Центром Разумкова, показали уже 17,8% поддержки.

Действующий президент Петр Порошенко начинал прошлый год не с очень хорошей позиции в рейтингах. Совместный опрос Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы за 19-25 мая 2018 показывал четвертое место гаранта с рейтингом в 7,6%. Но ситуация начала улучшаться после объявленного слогана Петра Алексеевича Армия! Язык! Вера! В глазах многих украинцев он теперь был как борцом против русского мира.

В арсенале его достижений уже был безвизовый режим и четкий курс на ЕС. Но, чтобы уже быть борцом совсем за все украинское, в апреле 2018 Петр Алексеевич выражает четкое намерение создать в Украине единую поместную автокефальную церковь. Данные социологического опроса Центра Разумкова указывают, что украинцы это одобряют. В апреле 2018, когда президент только запускал процесс получения томоса и начинал об этом говорить, его поддерживали 31,3%, а в августе эта цифра выросла до 35,4%.

Ответа от электората долго ждать не пришлось. Согласно данным опроса Центра Разумкова и Деминициатив за 16-22 августа 2018 года, Петр Порошенко занимает третье место в рейтинге с результатом 7,9% поддержки избирателей.

Появление Владимира Зеленского в рейтингах весной 2018 воспринималась как феномен. Он занимал довольно неплохое шестое место. Социологи подобную ситуацию объясняли, как запрос общества на новые лица и кризис украинского политикума. Шоумен и комик не спешил сообщать о своих планах относительно будущих выборов. Он то вообще не реагировал, то время от времени публиковал видео, где интриговал всех все больше.

Согласно рейтингам Центра Разумкова за начало сентября 2018 года, Зеленский с шестого места внезапно переходит на третье. На такой рост повлияло несколько факторов. Одним из них является то, что для многих он ассоциируется с образом честного и порядочного руководителя государства Василием Голобородько, чью роль артист играет в фильме Слуга народа. Кроме того, на показатели Зеленского влияет качественная работа в сети и большая медиаподдержка.

– Секрет лидерства Владимира Зеленского в опросах связан с видением в нем избирателями инструмента наказания старых политиков. С одной стороны, он виртуальный образ протестного кандидата – черный ящик, который каждый может наделить желаемыми им свойствами, даже взаимоисключающими. С другой – известный комик, который много лет проводил вечер выходных в большинстве домов украинцев, – говорит политолог Олег Саакян.

Анатолия Гриценко общество частично воспринимает как новое лицо с небольшим политическим бэкграундом, хотя в этом году он уже в третий раз баллотируется на пост президента. По данным опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, в конце мая его поддерживали 9,4% граждан и он занимал второе место в рейтинге.

Из-за невысоких цифр на двух предыдущих выборах об Анатолии Гриценко мало кто знал, как о политике. Такой уровень узнаваемости был в пользу кандидату. Как только другие кандидаты на пост главы государства активно начали работать над своей рекламой, рейтинг Анатолия Гриценко значительно упал.

Юрий Бойко выступает кандидатом в президенты от партии Оппозиционная платформа За жизнь. В конце мая в рейтингах он занимал третье место с 8,4% поддержки от электората. Бойко позиционирует себя как настоящего хозяйственника, который придет и восстановит промышленность, урегулирует тарифы и установит мир. Основным электоратом этого кандидата остается восток и юг Украины.

В конце августа 2018 Юрий Бойко занимал пятое место, уступая Вадиму Рабиновичу. По данным опроса, его уровень поддержки составлял 6,4%. Однако, впоследствии, ситуация изменилась.

Октябрь-ноябрь 2018

Рейтинг Юлии Тимошенко в октябре-ноябре 2018 вырос до 21%. Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведенного совместно социологической группой Рейтинг, КМИСом и Центром Разумкова в октябре-ноябре 2018 года. Причин на это достаточно много.

Во-первых, она активно продолжала рассказывать о своем Новом курсе. Следующими были программы Новый экономический курс (сентябрь 2018) и Новая стратегия мира (октябрь 2018). В них Юлия Владимировна говорила о дешевых кредитах, отмене НДС и низких тарифах, что так характерно для ее предвыборной риторики прошлых лет.

К лексике еще правда добавились слова блокчейн и ИТ-принтеры, чтобы получить доверие среди молодежи и среднего класса. Успешности всем этим идеям добавляла активная внешняя реклама и реклама в соцсетях.

Что касается стратегии мира, то чуть ли не основным постулатом для Юлии Владимировны была и есть формула Будапешт +. То есть кандидат в президенты предлагает сесть за стол переговоров с подписантами Будапештского меморандума – США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Хоть немало экспертов уже говорили о том, что он имеет чисто декларативный характер.

Во-вторых, успех среди электората Юлия Тимошенко закрепила еще и выступлением на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), где продолжала продвигать свои видения.

Ноябрь 2018 был напряженным для президента Петра Порошенко. Из-за российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября, Петр Порошенко вносит в Верховную Раду законопроект о введении в Украине военного положения. За соответствующее решение голосуют, и оно действует до 26 декабря. Такие действия одобряют не все и это, пусть не значительным образом, но все же отразится на декабрьском рейтинге.

А тем временем для поднятия рейтинга Владимира Зеленского хорошо сработала реклама с лозунгом Президент – слуга народа, которая появилась в начале ноября 2018 года. Это подтверждает опрос социологической группы Рейтинг, в котором артист занимает второе место. Правда, это еще и частично было обусловлено принятием непопулярного решения Петра Порошенко о введении военного положения в Украине.

Реанимировать свой рейтинг осенью пытался и Анатолий Гриценко. Чтобы удержаться в пятерке лидеров, он частично пытался привлечь внимание общества во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), который проходил в сентябре 2018 года.

Кстати, вещи о которых Анатолий Гриценко говорил скорее всего понравились избирателю. Он с самого начала неофициальной кампании запомнился многим как честный кандидат. Мол, бывший военный, который сможет навести порядок в стране. Публичное выступление на подобном мероприятии только закрепило этот образ. Об этом свидетельствует его рейтинг в октябре, где Анатолий Гриценко занимает четвертую позицию с 10% поддержки.

В октябре-ноябре заметно вырос рейтинг Юрия Бойко. Это можно объяснить его объединением с Вадимом Рабиновичем в Оппозиционная платформу За жизнь. Это позволило Бойко забрать часть голосов сторонников Рабиновича. Так, по данным опроса, проведенного с 19 октября по 2 ноября социологической группой Рейтинг, Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии, поддержка этого кандидата выросла до 9%.

Декабрь-март 2018-2019

Поскольку ближе к концу года о своих президентских амбициях начали говорить все больше политиков, которые едва не марафон обещаний устроили по снижению тарифов и уничтожении коррупции, то Юлия Владимировна несколько процентов потеряла. По данным опроса Деминицатив имени Илька Кучерива за 19-25 декабря, ее рейтинг составил 16,1%.

Но все изменилось в марте 2019 года. По результатам новых мартовских социологических исследований, теперь она занимает второе место с 18,3% поддержки. Это можно объяснить тем, что Владимира Зеленского, который сейчас занимает первое место, большинство воспринимает как новое лицо в украинской политике. Тогда как Юлия Тимошенко для украинцев хоть оппозиционный, но политик с большим опытом.

Кроме того, высокий уровень поддержки Зеленского можно объяснить и кризисом украинского политикума. Директор Фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина говорит:

Это голосование против всех фактически. Это проявление отношения к украинским политикам и политикам вообще. Мол, проголосую хоть за Зеленского, только не за вас.

В декабре 2018 становится известно, что 6 января Украина получит томос об автокефалии. Благодарность электората показывают цифры. По данным опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Петр Алексеевич продолжает занимать вторую позицию в рейтинге с результатом поддержки 13,8%.

Скандал, связанный с хищением в оборонке, который был вызван выходом журналистского расследования 25 марта, не слишком повлиял на рейтинг президента. По данным мартовских опросов Петр Порошенко с 16,8% занимает третье место. Однако его отрыв с Юлией Владимировной минимальный, если учесть социологическую погрешность, то его практически нет. То есть, целесообразно говорить, что он занимает второе место вместе с Юлией Тимошенко.

Это может быть связано с тем, что Петр Порошенко сразу отреагировал на эту информацию, а НАБУ открыло уголовное производство. Кроме того, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский сам инициировал прекращение полномочий на период проверки расследования, после чего Порошенко подписал указ о его увольнении.

Опрос, проведенный в декабре Деминициативами имени Илька Кучерива показывает, что Владимир Зеленский с результатом в 8,8% занимает третью позицию. 25 декабря выходит интервью с Владимиром Зеленским. В нем он говорит о том, что серьезно думает идти в президенты. И это является одним из факторов, который в этот период влияет на настроения избирателей.

А уже опрос за март, проведенной социологической группой Рейтинг, показывает, что Владимир Зеленский имеет 24,7% поддержки электората и занимает первое место в рейтинге. Это можно объяснить тем, что артист стал больше рассказывать о своей программе, у него появляется мощная политическая реклама, он часто реагирует на события, происходящие в стране и даже предлагает писать людям программу вместе с ним, демонстрируя таким образом возможность каждого делать что-то для своей страны.

Кроме того, он активно коммуницирует со своим потенциальным электоратом – молодежью. Хотя на таких избирателей рассчитывать не слишком стоит, ведь среди молодых людей не очень высокая явка на выборах, однако похоже на большую поддержку Зеленского, в этом году ситуация может измениться.

По состоянию на 25 декабря 2018 по данным опроса Деминициатив, Анатолий Гриценко занимал пятое место. Это объясняется тем, что ближе к декабрю 2018 остальные кандидаты в президенты активно вели свои президентские кампании, все чаще появлялась их реклама. Это негативно повлияло на рейтинг Гриценко. Тем более, Владимир Зеленский взял на себя образ нового лица в политике.

Но ситуация несколько изменилась после того, как кандидат в президенты Андрей Садовый 1 марта снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко. Теперь к потенциальным избирателям Гриценко присоединился электорат Садового. Поэтому его рейтинг несколько вырос и составляет 10,3%, что позволяет Анатолию Гриценко занимать четвертое место.

По данным декабрьского и февральского опросов, Юрий Бойко продолжал удерживаться на четвертой позиции. Такую стабильность можно объяснить тем, что основной темой, к которой апеллирует Бойко, – является установление мира. А для его электората это достаточно чувствительная тема, как и для всего общества. Кроме того, он довольно часто появляется в роли ньюсмейкера на телевидении и создает себе образ кандидата, которому небезразличны проблемы простых украинцев. Его отрыв с Анатолием Гриценко пока минимален. Поэтому они занимают четвертое место в рейтинге.

Исследование электоральных мнений населения показывает определенную картину состояния дел накануне президентских выборов. Но не стоит забывать и о том, что это не истина в последней инстанции. Только от решения каждого украинца 31 марта зависит, кто же будет новым главой государства.

Главное сейчас – не поддаваться на политические манипуляции, не думать, что ваш голос ничего не изменит, потому что рейтинги уже сейчас показывают результат. Нет, рейтинги показывают только состояние дел сегодня. А что будет завтра решают не социологические опросы, решает общество, которое не ищет жалких отговорок, а идет и делает свой выбор. Делает, чтобы впоследствии иметь право критиковать власть и говорить, что не так.

Если человек игнорирует эту возможность, то это автоматически означает, что ему неважно, что будет завтра с его страной и апеллировать ему не к кому, потому что он не приложил малейших усилий, чтобы что-то изменить.

Фото: Администрация президента, Батькивщина, Гражданская позиция, Оппозиционная платформа За жизнь, Владимир Зеленский, Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Виктория Гирко