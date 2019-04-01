Теперь ремонтники, инженеры-технологи и линейные руководители получат надбавку к зарплате.

Группа Метинвест с 1 апреля этого года повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий в среднем на 15%.

Наибольшую прибавку к зарплате получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. Повышение не затронуло руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании.

Также с апреля предприятия группы перешли на систему единого оклада: за каждой рабочей профессией закрепляется конкретный оклад. При этом все сотрудники смогут получить вознаграждение сверх оклада, исходя из индивидуальной оценки эффективности.

В прошлом году Метинвест поднимал уровень заработных плат дважды: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%, в октябре – еще на 10%. В 2018 году средняя зарплата на предприятиях группы в Украине составляла около 18 тыс. грн.

– Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать внутреннюю эффективность. Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами. Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать дома, в своей стране, – сказал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

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После нескольких непростых лет прошлый год стал для группы Метинвест весьма благоприятным. Компании удалось восстановить полноценный режим работы и приспособиться к новым условиям ведения бизнеса.

Напомним, Метинвест увеличил капинвестиции до рекордного за 7 лет уровня.