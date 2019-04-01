PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Метинвест повысил заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий на 15%

Теперь ремонтники, инженеры-технологи и линейные руководители получат надбавку к зарплате.

Метинвест повысил заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий на 15%

Группа Метинвест с 1 апреля этого года повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий в среднем на 15%.

Наибольшую прибавку к зарплате получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. Повышение не затронуло руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании.

Также с апреля предприятия группы перешли на систему единого оклада: за каждой рабочей профессией закрепляется конкретный оклад. При этом все сотрудники смогут получить вознаграждение сверх оклада, исходя из индивидуальной оценки эффективности.

В прошлом году Метинвест поднимал уровень заработных плат дважды: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%, в октябре – еще на 10%. В 2018 году средняя зарплата на предприятиях группы в Украине составляла около 18 тыс. грн.

– Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать внутреннюю эффективность. Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами.

Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать дома, в своей стране, – сказал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

Читайте: Группа Метинвест разработала программу профориентации

После нескольких непростых лет прошлый год стал для группы Метинвест весьма благоприятным. Компании удалось восстановить полноценный режим работы и приспособиться к новым условиям ведения бизнеса.

Напомним, Метинвест увеличил капинвестиции до рекордного за 7 лет уровня.

Источник: 112 Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Метинвест увеличил капинвестиции до рекордного за 7 лет уровня
Метинвест инициирует создание стратегии развития профориентации вместе с Миноборазования и Минсоцполитики
Группа Метинвест разработала программу профориентации
Группа Метинвест подтвердила сертификат Центра экспертизы клиента SAP уровня Аdvanced
В S&P Global Ratings отметили, что прогноз по рейтингу Metinvest – положительный
Украинские металлурги ждут введения пошлин на оцинковку из Китая и РФ
Метинвест завершил самый крупный в Центральной и Восточной Европе переход в облако SAP HEC
Метинвест поддержал олимпиаду рабочих профессий в Украине
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка