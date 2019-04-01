Відтепер ремонтники, інженери-технологи і лінійні керівники отримають надбавку до зарплати.

Група Метінвест з 1 квітня цього року підвищила заробітну плату працівникам своїх українських підприємств в середньому на 15%.

Найбільшу надбавку до зарплати отримали ремонтники, інженери-технологи середньої кваліфікації і лінійні керівники. Підвищення не торкнулося керівників підприємств та працівників керуючої компанії.

Також з квітня підприємства групи перейшли на систему єдиного окладу: за кожною робочою професією закріплюється конкретний оклад. При цьому всі співробітники зможуть отримати винагороду поверх окладу, виходячи з індивідуальної оцінки ефективності.

У минулому році Метінвест піднімав рівень заробітних плат двічі: у квітні доходи працівників зросли в середньому на 20%, у жовтні – ще на 10%. До 2018 року середня зарплата на підприємствах групи в Україні становила близько 18 тис. грн.

– Ми підвищуємо заробітну плату найбільш затребуваним робітникам на підприємствах, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці і підвищувати внутрішню ефективність. Наша мета – поступово скоротити розрив у доходах між українськими металургами та їх європейськими колегами. Створити умови для того, щоб українці не шукали заробітку за кордоном, а могли заробляти вдома, у своїй країні, – сказав генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.

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Після декількох непростих років минулий рік став для групи Метінвест досить сприятливим. Компанії вдалося відновити повноцінний режим роботи і пристосуватися до нових умов ведення бізнесу.

Нагадаємо, Метінвест збільшив капінвестиції до рекордного за 7 років рівня.