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Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Люблин: дата и стоимость

Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении рейсов из Киева в польский Люблин с 30 июня.

Wizz Air

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Из Киева самолеты Wizz Air будут вылетать в 13.55, из Люблина – в 14.45.

Стоимость билетов стартует от 20 евро в одну сторону.

Читайте: Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади

Напомним, авиакомпания Wizz Air открыла рейс Киев-Люблин в августе 2017 года, но в октябре 2018 года полеты были прекращены из-за низкой рентабельности направления.

С 31 марта Wizz Air увеличила частоту рейсов на линии Гданьск-Киев с двух то трех раз в неделю и на линии Гданьск-Львов – с двух до четырех раз в неделю.

ИсточникWizz Air

Фото: Dreamstime

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