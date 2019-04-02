Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении рейсов из Киева в польский Люблин с 30 июня.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Из Киева самолеты Wizz Air будут вылетать в 13.55, из Люблина – в 14.45.
Стоимость билетов стартует от 20 евро в одну сторону.
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Напомним, авиакомпания Wizz Air открыла рейс Киев-Люблин в августе 2017 года, но в октябре 2018 года полеты были прекращены из-за низкой рентабельности направления.
С 31 марта Wizz Air увеличила частоту рейсов на линии Гданьск-Киев с двух то трех раз в неделю и на линии Гданьск-Львов – с двух до четырех раз в неделю.
Источник: Wizz Air
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