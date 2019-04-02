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Wizz Air відновлює рейси з Києва до Любліна: дата і вартість

Лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення рейсів із Києва до польського Любліна з 30 червня.

Wizz Air

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – по середах і неділях.

З Києва літаки Wizz Air будуть вилітати о 13.55, з Любліна – о 14.45.

Вартість квитків стартує від 20 євро в одну сторону.

Читайте: Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air відкрила рейс Київ-Люблін у серпні 2017 року, але в жовтні 2018 року польоти припинені через низьку рентабельність напряму.

З 31 березня Wizz Air збільшила частоту рейсів на лінії Гданськ-Київ з двох то трьох разів на тиждень і на лінії Гданськ-Львів – з двох до чотирьох разів на тиждень.

Джерело: Wizz Air

Фото: Dreamstime

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