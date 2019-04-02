Лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення рейсів із Києва до польського Любліна з 30 червня.
Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – по середах і неділях.
З Києва літаки Wizz Air будуть вилітати о 13.55, з Любліна – о 14.45.
Вартість квитків стартує від 20 євро в одну сторону.
Читайте: Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air відкрила рейс Київ-Люблін у серпні 2017 року, але в жовтні 2018 року польоти припинені через низьку рентабельність напряму.
З 31 березня Wizz Air збільшила частоту рейсів на лінії Гданськ-Київ з двох то трьох разів на тиждень і на лінії Гданськ-Львів – з двох до чотирьох разів на тиждень.
Джерело: Wizz Air
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+