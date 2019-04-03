Певец Святослав Вакарчук во время одного из концертов обратился к родителям украинских моряков, которых Россия взяла в плен.

Певец Святослав Вакарчук во время концерта в Одессе выразил поддержку украинским морякам, которые находятся в российском плену. Соответствующее видео появилось на странице группы Океан Ельзи в Facebook.

– То, что произошло с украинскими моряками в Керченском проливе – это абсолютно цинично, агрессивно… И то, как мы переживали, что их взяли в плен, абсолютно вне всяких правил, вне всяких законов, – сказал Вакарчук.

Он добавил, что когда украинцы сейчас смотрят на этих моряков, они испытывают гордость. Вакарчук также заявил, что гордится ими.

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По словам певца, на тот момент в зале находились родители пленных. Он поблагодарил их за то, что воспитали таких детей.

К слову, украинский омбудсмен Людмила Денисова, что Россия нарушает международное право, назначив психэкспертизу для военнопленных моряков.

Видео: Океан Ельзи