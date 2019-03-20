РФ может начать процесс освобождения украинских пленных после того, как в Украине завершатся выборы президента.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Россия может начать освобождение украинских пленных после того, как в Украине завершатся выборы президента.

Он заявил, что США помогают Украине в процессе освобождения пленных с помощью дискуссий с российской стороной.

Волкер обратил внимание на то, что Россия не собирается освобождать захваченных украинских моряков до выборов президента Украины.

– Мы, конечно, надеемся, что как только пройдут президентские выборы, россияне действительно освободят их по возможности как можно скорее, – сказал спецпредставитель США.

Читайте: Порошенко ввел в действие дополнительные санкции против России

Освобождение моряков может положительно повлиять на создание возможностей для диалога с РФ по урегулированию ситуации.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что РФ ввела Минские договоренности в состояние комы.