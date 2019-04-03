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Факти / Україна

Боротись за Україну: Вакарчук звернувся до батьків полонених моряків

Співак Святослав Вакарчук під час одного з концертів звернувся до батьків українських моряків, яких Росія взяла в полон.

Боротись за Україну: Вакарчук звернувся до батьків полонених моряків

Співак Святослав Вакарчук під час концерту в Одесі висловив підтримку українським морякам, які знаходяться в російському полоні. Відповідне відео з’явилося на сторінці гурту Океан Ельзи у Facebook.

– Те, що сталося з українськими моряками в Керченській протоці – це абсолютно цинічно, агресивно… І те, як ми переживали, що їх взяли в полон, є абсолютно поза всякими правилами, поза всякими законами, – сказав Вакарчук.

Він додав, що коли українці зараз дивляться на цих моряків, вони відчувають гордість. Вакарчук також заявив, що пишається ними.

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За словами співака, на той момент в залі знаходилися батьки полонених. Він щиро подякував їм за те, що виховали таких дітей.

До слова, український омбудсмен Людмила Денісова, що Росія порушує міжнародне право, призначивши психекспертизу для військовополонених моряків.

Відео: Океан Ельзи

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