Москва нарушает Женевскую конвенцию, назначив психэкспертизу для военнопленных украинских моряков.

Назначение следователями ФСБ психэкспертиз для 8 пленных украинских моряков противоречит статье 17 Женевской конвенции.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила своей российской коллеге Татьяне Москальковой в своем обращении.

По словам Денисовой, психэкспертиза украинцам назначена с целью их запугать, что запрещается осуществлять международным документом против военнопленных.

– В любом случае они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения.

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Москва осуществляет любые попытки психологического давления на 24 украинских моряков, которые отказались предоставить удобные показания следователям по сфабрикованному Москвой делу, подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России, причастных к атаке в Керченском проливе.

Фото: Людмила Денисова