Столичная власть настроена ввести прозрачные, единые для всех правила и честную конкуренцию по размещению МАФов в столице.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил перед началом заседания Киевсовета.

– Мы готовы к общению с предпринимателями. Но наша задача – ввести открытые, единые для всех правила игры и честную конкуренцию. Мы должны наполнять бюджет города и давать возможность бизнесу работать, но – на конкурентных началах, – сказал Кличко.

Он привел пример, когда в 2015 году в бюджет города от аренды площадок для передвижной торговли поступило 280 тысяч гривен за весь год. С введением торгов через систему ProZorro прошлого года столичный бюджет получил уже 18 млн гривен.

Только одна кофейная машина, заметил Виталий Кличко, которая на прозрачных торгах выиграла право размещения торговли у метро Арсенальная, платит в бюджет города почти миллион гривен. В то время, когда МАФы, которые работают рядом по старым правилам, платят 40 тис гривен. Мэр назвал такую ​​ситуацию несправедливой и неконкурентной.

Напомним, согласно предложенным правилам планируется, что киоски будут убраны с площади у метро, ​​вдоль основных транспортных магистралей и возле остановок общественного транспорта. МАФы, которые останутся работать, будут выставляться на торги через систему ProZorro.

Таким образом будет воплощен некоррумпированный принцип – принцип чистой монетизации, когда право и разрешительные документы на размещение МАФов получает тот, кто больше заплатит в бюджет города.

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В 2014 году в столице были приняты компромиссные правила размещения киосков. Тогда для стабилизации ситуации в Киеве город предоставил право МАФам, которые до апреля 2013 года стояли законно, получить документы еще на 5 лет. Их получали с 2014 года по 2018 год. Теперь постепенно действие этих документов в отдельных районах заканчивается.