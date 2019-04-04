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Факты / Украина

“Дело украинских диверсантов”: в Крыму Дудке и Бессарабову дали 14 лет тюрьмы

В Крыму приговорили фигурантов так называемого “дела украинских диверсантов” Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы.

“Дело украинских диверсантов”: в Крыму Дудке и Бессарабову дали 14 лет тюрьмы

“Суд” аннексированного РФ Крыма приговорил фигурантов так называемого “дела украинских диверсантов” Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы, а также штрафу.

По решению “суда” Дудка должен заплатить 350 тысяч рублей, а Бессарабов – 300 тысяч рублей.

“Процесс” проходил в здании Севастопольского городского суда. Обвинение запросило для Дудки 15 лет лишения свободы, четыре из них он должен провести в тюрьме, остальные 11 лет в колонии строгого режима.

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Бессарабова просили приговорить к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы, из них четыре года он должен провести в тюрьме, остальные 10 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

Напомним, в ноябре 2016 года ФСБ РФ заявило о задержании членов “диверсионной группы”. По информации СМИ, задержанные эксперты аналитического центра Номос Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка.

Их обвинили в подготовке диверсий на территории полуострова.

Источник: Крым.Реалии

Фото: Радио Свобода

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