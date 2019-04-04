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Факти / Україна

“Справа українських диверсантів”: у Криму Дудці і Бессарабову дали 14 років в’язниці

У Криму засудили фігурантів так званої “справи українських диверсантів” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці.

“Справа українських диверсантів”: у Криму Дудці і Бессарабову дали 14 років в’язниці

“Суд” анексованого РФ Криму засудив фігурантів так званої “справи українських диверсантів” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі, а також штрафу.

Згідно з рішенням “суду” Дудка повинен заплатити 350 тисяч рублів, а Бессарабов – 300 тисяч рублів.

“Процес” проходив у приміщенні Севастопольському міському суді. Звинувачення запросило для Дудки 15 років позбавлення волі, чотири з них він повинен провести у в’язниці, інші 11 років в колонії суворого режиму.

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Бессарабова просили засудити до 14 років і 10 місяців позбавлення волі, з них чотири роки він повинен провести у в’язниці, інші 10 років і 10 місяців у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року ФСБ РФ заявило про затримання членів “диверсійної групи”. За інформацією ЗМІ, затримані експерти аналітичного центру Номос Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов, а також Володимир Дудка.

Їх звинуватили у підготовці диверсій на території півострова.

Джерело: Крим.Реалії

Фото: Радіо Свобода

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