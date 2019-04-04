У Криму засудили фігурантів так званої “справи українських диверсантів” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці.

“Суд” анексованого РФ Криму засудив фігурантів так званої “справи українських диверсантів” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі, а також штрафу.

Згідно з рішенням “суду” Дудка повинен заплатити 350 тисяч рублів, а Бессарабов – 300 тисяч рублів.

“Процес” проходив у приміщенні Севастопольському міському суді. Звинувачення запросило для Дудки 15 років позбавлення волі, чотири з них він повинен провести у в’язниці, інші 11 років в колонії суворого режиму.

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Бессарабова просили засудити до 14 років і 10 місяців позбавлення волі, з них чотири роки він повинен провести у в’язниці, інші 10 років і 10 місяців у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року ФСБ РФ заявило про затримання членів “диверсійної групи”. За інформацією ЗМІ, затримані експерти аналітичного центру Номос Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов, а також Володимир Дудка.

Їх звинуватили у підготовці диверсій на території півострова.

Джерело: Крим.Реалії

Фото: Радіо Свобода