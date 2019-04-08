Александр Пугачев, который убил полицейских в Днепре, был приговорен к пожизненному заключению.

Суд приговорил экс-бойца роты Торнадо Александра Пугачева, которого подозревают в убийстве полицейских в Днепре, к пожизненному заключению с конфискацией имущества, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в Facebook.

Таким образом суд полностью удовлетворил требования прокурора.

На момент задержания Пугачев разыскивался за совершение ряда тяжелых преступлений.

Ему также нужно компенсировать материальный ущерб полиции Днепра в размере 26 тыс. грн и выплатить моральную компенсацию матери Макаренко – 3 млн грн.

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К слову, в Днепре двое парней сняли на видео то, как избили мужчину и бросили его в реку.