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Факти / Україна

Екс-бійцю Торнадо Пугачову дали довічне за вбивство поліцейських у Дніпрі

Олександр Пугачов, який вбив поліцейських у Дніпрі, був засуджений до довічного ув’язнення.

Суд

Суд засудив екс-бійця роти Торнадо Олександра Пугачова, якого підозрюють у вбивстві поліцейських у Дніпрі, до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало у Facebook.

Таким чином суд повністю задовольнив вимоги прокурора.

На момент затримання Пугачов розшукувався за скоєння низки тяжких злочинів.

Йому також потрібно компенсувати матеріальні збитки поліції Дніпра у розмірі 26 тис. грн і виплатити моральну компенсацію матері Макаренко – 3 млн грн.

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До слова, у Дніпрі двоє хлопців зняли на відео те, як побили чоловіка і кинули його в річку.

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