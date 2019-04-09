Президент Петр Порошенко пообещал, что больше не будет назначать близких людей на ответственные должности.

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что больше не собирается назначать близких людей и бизнес-партнеров на ответственные должности.

– Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет пока он является президентом, в том числе во время второго срока, – сказал Порошенко.

Он добавил, что это принципиальная позиция, которую должны исповедовать все.

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Президент также признал свои недостатки. Одним из них он назвал кадровую политику и заявил, что были “очевидные ошибки” во время назначения на определенные должности.

Новую команду Порошенко обещает сформировать из лидеров общин.

К слову, Петр Порошенко пообещал присутствовать на дебатах 14 и 19 апреля, чтобы украинцы могли сознательно выбрать президента.