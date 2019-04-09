Президент Петро Порошенко пообіцяв, що більше не призначатиме близьких людей на відповідальні посади.
Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що більше не збирається призначати близьких людей і бізнес-партнерів на відповідальні посади.
– Ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей Петро Порошенко більше не призначатиме поки він є президентом, в тому числі під час другого терміну, – сказав Порошенко.
Він додав, що це принципова позиція, яку повинні сповідувати всі.
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Президент також визнав свої недоліки. Одним з них він назвав кадрову політику і заявив, що були “очевидні помилки” під час призначення на певні посади.
Нову команду Порошенко обіцяє сформувати з лідерів громад.
До слова, Петро Порошенко пообіцяв бути присутнім на дебатах 14 і 19 квітня, щоб українці могли свідомо обрати президента.