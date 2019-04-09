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Факты / Украина / Политика

Порошенко назвал 5 главных рисков для Украины

Президент Петр Порошенко назвал риски, которые ожидают Украину, если не будет сохранена международная коалиция.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил о том, что Украину ждет много рисков, если не удастся сохранить международную коалицию, которая защищает нашу страну.

– Риски, которые сейчас концентрируются над Украиной, зашкаливают. Риски по обслуживанию внешнего долга в этом году, курса, инфляции, потери экономического роста, потери государства, – сказал Порошенко.

Он добавил, что власти нужно сделать выводы для того, чтобы восстановить доверие украинцев и продолжить строительство государства.

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Президент добавил, что главным достижением власти стали сами выборы, которые мир признал самыми демократичным за время существования независимой Украины.

К слову, Петр Порошенко заявил, что будет присутствовать на дебатах 14 и 19 апреля, чтобы украинцы смогли сознательно избрать президента.

Фото: Петр Порошенко

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