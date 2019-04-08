Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что будет присутствовать на дебатах 14 и 19 апреля, чтобы у Украины была возможность выбирать.

Кандидат в президенты Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что обязательно придет на дебаты 14 и 19 апреля, чтобы страна могла осознанно выбрать своего президента.

– Я точно буду на дебатах и ​​14, и 19 апреля. Для того, чтобы у вас было право выбирать за кого голосовать, получив полную информацию, а не только сценарий, нарисованный политтехнологами, – сказал Порошенко.

Он добавил, что 40-миллионная страна не должна покупать кота в мешке, а потому обязательно нужно провести дебаты, на которых украинцы получат ответы на свои вопросы.

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По словам кандидата в президенты, час или два дебатов – это слишком мало для того, чтобы сделать выбор.

Напомним, Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского 14 апреля на НСК Олимпийский для того, чтобы провести дебаты.