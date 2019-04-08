Президент Петр Порошенко заявил, что нельзя просто так поехать на переговоры с наемниками “ДНР” и “ЛНР” и президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова заявил, что переговоры с наемниками “ДНР” и “ЛНР” на сегодняшний день не возможны.

Он считает, что прямые переговоры с Путиным, а также марионетками Кремля в “ДНР” и “ЛНР” приведут к тому, что мир получит неверное послание.

– Фактом переговоров с этими наемниками миру посылается сообщение, что это якобы гражданская война внутри страны. Могу я ехать говорить с ними или нет? Конечно нет! Ведь разрушается мировая солидарность вокруг Украины, – сказал Порошенко.

Кроме того, против России могут больше не вводить санкции и снять те, что уже существуют.

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Президент добавил, что не утверждает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский любит Путина или общается с ним, а также надеется, что тот искренне хочет задекларировать курс Украины в ЕС и НАТО.

Порошенко сказал, что нельзя допустить, чтобы сегодня над Украиной ставили эксперименты, чтобы кто-то мог поучиться.

К слову, Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского прийти на дебаты 14 апреля на стадион НСК Олимпийский.