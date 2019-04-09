Президент Петро Порошенко назвав ризики, які чекають на Україну, якщо не буде збережена міжнародна коаліція.

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив про те, що Україну чекають багато ризиків, якщо не вдасться зберегти міжнародну коаліцію, яка захищає нашу країну.

– Ризики, які зараз концентруються над Україною, зашкалюють. Ризики щодо обслуговування зовнішнього боргу цього року, курсу, інфляції, втрати економічного зростання, втрати держави, – сказав Порошенко.

Він додав, що владі потрібно зробити висновки для того, аби відновити довіру українців і продовжити будівництво держави.

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Президент додав, що головним досягненням влади стали самі вибори, які світ визнав найдемократичнішими за часи існування незалежної України.

До слова, Петро Порошенко заявив, що буде присутнім на дебатах 14 і 19 квітня, аби українці змогли свідомо обрати президента.

Фото: Петро Порошенко