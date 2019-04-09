PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Порошенко назвав 5 головних ризиків для України

Президент Петро Порошенко назвав ризики, які чекають на Україну, якщо не буде збережена міжнародна коаліція.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив про те, що Україну чекають багато ризиків, якщо не вдасться зберегти міжнародну коаліцію, яка захищає нашу країну.

– Ризики, які зараз концентруються над Україною, зашкалюють. Ризики щодо обслуговування зовнішнього боргу цього року, курсу, інфляції, втрати економічного зростання, втрати держави, – сказав Порошенко.

Він додав, що владі потрібно зробити висновки для того, аби відновити довіру українців і продовжити будівництво держави.

Читайте: Порошенко розповів, до чого призведуть прямі переговори з Путіним

Президент додав, що головним досягненням влади стали самі вибори, які світ визнав найдемократичнішими за часи існування незалежної України.

До слова, Петро Порошенко заявив, що буде присутнім на дебатах 14 і 19 квітня, аби українці змогли свідомо обрати президента.

Фото: Петро Порошенко

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ніяких бізнес-партнерів більше призначено не буде – Порошенко
Порошенко розповів, до чого призведуть прямі переговори з Путіним
Порошенко: Я буду на дебатах 14 і 19 квітня
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Порошенко прийде на дебати НСТУ 19 квітня. Ідею з Олімпійським не відкидає – штаб
Зустріч зі штабом Зеленського не дала результатів – глава НСТУ
YES і Порошенко з Зеленським: про що говорили і головні тези
Аналізи кандидатів: до Києва приїдуть експерти VADA
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка