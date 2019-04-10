Домушники продолжают обворовывать дома украинцев. И если уж обычные квартиры под прицелом воров, то что говорить об имениях богатых и знаменитых? Во время новогодних праздников обчистили квартиру футболиста черноморца Николая Ищенко. Вынесли норковую шубу и драгоценности. В прошлом году досталось от воров и ведущей Аните Луценко. Пока она отдыхала в Доминикане. Народный депутат Виктор Кривенко теперь также знает, как выглядит квартира после визита домушников.

Стандартная ошибка многих украинцев – устанавливать простые дешевые замки на дверях. Специалисты говорят: на замках экономить не стоит. Более или менее сложный стоит от 4 тыс. грн. Если же хотите защитить свой дом более надежно – покупайте интеллектуальные замки. Они открываются специальным ключом с зашифрованным сигналом.

Сейчас в Киеве настоящая мода на воров-альпинистов. Они покоряют не горы, а квартиры. Именно такие домушники обчистили квартиру бывшей модели Влады Литовченко. Пострадал и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов. Пока он зажигал в США на фестивале Burning Man – альпинисты ворвались в его квартиру.

Среди воров-альпинистов случайных людей не бывает – слишком много рисков. Открыть же окно – оказывается – совсем не проблема. Даже металлопластиковое.

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Поставить квартиру на сигнализацию – один из способов как уберечься от воров. Надежный, но не дешевый. Датчики в квартире можно поставить на усмотрение хозяина – за каждый доплата – 50 грн. за месяц.

Когда вы проверяете почтовый ящик, обратите внимание, не появилось ли на нем каких-то подозрительных отметок. Или например не рассыпали ли чего на коврике под дверью, ведь именно такие, казалось бы, мелочи могут говорить о том, что именно вашей квартирой заинтересовались преступники.

По словам полицейских, чаще всего грабят квартиры на нижних этажах – легко можно добраться и в случае чего быстро бежать. Или же – наоборот – на верхних. Это если воры-альпинисты. Самыми безопасными считаются квартиры на средних этажах. Предупреждение от полицейских: где бы вы ни спрятали деньги или драгоценности – опытные домушники все равно найдут. Так что на авось лучше не надеяться. И еще один совет – стоит подружиться с соседями.

В идеале ваш дом должен выглядеть так, словно там постоянно кто-то есть. Например оставлять включенным радио или свет. Если же едете в отпуск или на уикенд – просите кого-то поухаживать за квартирой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как защитить авто от кражи и что делать, если его украли.