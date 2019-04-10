Домушники продовжують обкрадати оселі українців. І якщо вже звичайні квартири під прицілом крадіїв, то що говорити про маєтки багатих та знаменитих? Під час новорічних свят обчистили квартиру футболіста чорноморця Миколи Іщенка. Винесли норкову шубу та коштовності. Минулого року дісталося від крадіїв і ведучій Аніті Луценко. Поки вона відпочивала в Домінікані. Народний депутат Віктор Кривенко тепер також знає, як виглядає квартира після візиту домушників.

Стандартна помилка багатьох українців – встановлювати прості дешеві замки на дверях. Фахівці кажуть: на замках економити не варто. Більш-менш складний коштує від 4 тис. грн. Якщо ж хочете захистити свою оселю більш надійно – купуйте інтелектуальні замки. Вони відкриваються спеціальним ключем з зашифрованим сигналом.

Зараз у Києві справжня мода на крадіїв-альпіністів. Вони підкорюють не гори, а квартири. Саме такі домушники обчистили квартиру колишньої моделі Влади Литовченко. Постраждав і заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов. Поки він запалював у США на фестивалі Burning Man – альпіністи вдерлися до його квартири.

Серед крадіїв-альпіністів випадкових людей не буває – занадто багато ризиків. Відкрити ж вікно – виявляється – зовсім не проблема. Навіть металопластикове.

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Поставити квартиру на сигналізацію – один із способів як убезпечитися від крадіїв. Надійний, але не дешевий. Датчики в квартирі можна поставити на розсуд господаря – за кожен доплата – 50 грн. на місяць.

Коли ви перевіряєте поштову скриньку, зверніть увагу, чи не з’явилось на ній якихось підозрілих позначок. Або наприклад чи не розсипали чогось на килимку під дверима, адже саме такі, здавалося б, дрібниці можуть говорити про те, що саме вашою квартирою зацікавились злочинці.

За словами поліцейських, найчастіше грабують квартири на нижніх поверхах – легко можна дістатись і у разі чого швидко втекти. Або ж – навпаки – на верхніх. Це якщо крадії-альпіністи. Найбезпечнішими вважаються квартири на середніх поверхах. Попередження від поліцейських: де б ви не сховали гроші або коштовності – досвідчені домушники все рівно знайдуть. Так що на авось краще не сподіватися. І ще одна порада – варто потоваришувати з сусідами.

В ідеалі ваша оселя повинна виглядати так, немов там постійно хтось є. Наприклад залишати ввімкненим радіо чи світло. Якщо ж їдете у відпустку чи на вікенд – просіть когось доглядати квартиру.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як захистити авто від крадіжки і що робити, коли його вкрали.