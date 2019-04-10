Список команды Владимира Зеленского пополняется экспертами. Факты ICTV решили узнать, кто они и чем занимались раньше.

Команда Зеленского продолжает набирать новых членов. К нему присоединяются бывшие министры, целая команда квалифицированных юристов и эксперты по различным вопросам. У многих весомый послужной список, некоторые уже были в политике, другие – нет.

Второй тур выборов президента Украины 2019 состоится уже 21 апреля, тем не менее до сих пор непонятно, кто войдет в команду Зеленского в случае его победы. В штабе называют только ту команду, которая работает с кандидатом сейчас.

Александр Мережко

Александр Мережко отвечает у Зеленского за народовластие и внедрение системы электронного управления E-government.

Він доктор юридических наук, профессор, заведует кафедрой права в Киевском национальном лингвистическом университете и работает в аналитическом центре Института прямой демократии.

В 1994 году заканчивал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности международные отношения. Кроме того, учился в Денверском университете в США, стажировался в Колумбийском университете, Центре имени Вудро Вильсона и одном из исследовательских центров Вашингтона.

Имеет опыт преподавания за рубежом – работал в Люблинском Католическом университете имени Иоанна Павла II в Польше.

На счету имеет более 100 научных работ, среди которых 15 монографий. Специализируется на вопросах международного, гражданского и международного частного права.

Данил Гетманцев

Экспертом по вопросам налогообложения, публичных финансов и банковского права стал адвокат Данил Гетманцев.

Он президент юридической кампании Jurimex, где занимается вопросами налогового, банковского и финансового права.

Кроме того, член европейской ассоциации налоговых профессоров и президент Ассоциации налоговых советников.

Учился на юридическом факультете КМУ имени Тараса Шевченко. Сейчас там преподает.

Имеет более 220 профильных публикаций, в том числе книги, монографии и пособия. Занимался разработкой ряда законопроектов, в частности участвует в работе комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.

Александр Харебин

Александр Харебин с 2015 года был первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании, откуда уволился в 2017 году в связи с сокращением.

В новой команде он занимается информационной и языковой политикой и общественно-политическими вопросами.

В 2013 году возглавлял медиа холдинг UMH, которым тогда владел Сергей Курченко – бизнесмен времен Виктора Януковича, который после свержения его режима покинул страну.

До этого около шести лет возглавлял холдинг Медиа Инвест Групп, который принадлежал Сергею Таруте.

Харебин женат, имеет двоих детей. Среди собственности у бизнесмена три квартиры в Киеве, паркоместа и три автомобиля. Он продолжает свою деятельность в сфере медиа, в частности является владельцем компании Новый мир Медиа.

Владимир Шульмейстер

В прошлом первый заместитель министра инфраструктуры Пивоварского Андрея, а ныне эксперт в вопросах транспорта и инфраструктуры в команде Владимира Зеленского. С правительственной должности ушел по собственному желанию, проработав всего год.

Учился в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова, аспирантуру заканчивал в Нидерландах. Доктор философии по инженерной механике. Имеет опыт работы на руководящих должностях в компаниях Нидерландов и Великобритании. В Украине был финансовым директором, а затем и гендиректором компании Фокстрот.

Директор программы Инфраструктура будущего в Украинском институте будущего, выходцем из которого является еще один член команды Зеленского – Сергей Бабак.

Олег Бондаренко

Олег Бондаренко занимается вопросами экологии и права.

Он возглавляет общественную организацию Зеленый фонд, которая специализируется на преодолении гуманитарных и экологических катастроф.

По образованию он также юрист, имеет 25-летний опыт. Занимается защитой интересов пострадавших вследствие экологических катастроф и групповыми исками по защите граждан в экологических спорах.

Руслан Рохов

Руслан Рохов занимается местным и региональным развитием.

Он основатель и руководитель школы мэров – образовательная программа по эффективному управлению муниципалитетами.

Баллотировался на пост мэра Хмельницкого, впоследствии был советником мэра Николаева Александра Сенкевича (член партии Самопомощь). В 2014 году баллотировался в Верховную Раду.

Сейчас возглавляет общественную организацию Совместные усилия, которая несет идею новой управленческой культуры в городах.

Вадим Галайчук

Очередной эксперт по правовым вопросам – Вадим Галайчук.

Учился по специальности в КМУ имени Тараса Шевченко, степень магистра получил в Университете штата Мичиган, США.

В прошлом работал юристконсультантом в партии Виктора Ющенко Наша Украина. Участвовал в миссиях наблюдения как в Украине, так и за рубежом.

Галайчук – основатель и партнер юридической кампании Hillmont Partners, где специализируется на вопросах правового консалтинга и юридическом сопровождении корпоративных структур.

Сергей Бабак

За вопросы образования и науки отвечает Сергей Бабак. О его присоединении к команде стало известно еще в январе. Он директор образовательных программ в Украинском институте будущего. В профессии более 20 лет.

Учился на экономическом факультете в Шотландии, где получил степень бакалавра, затем окончил Киевский национальный экономический университет по специальности международная экономика. Кроме того, к 2016 году стал доктором технических наук.

Несколько лет работал проректором по экономике и перспективного развития в частном ВУЗе, возглавлял научный центр Национальной академии наук, а также был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Проживает в Киеве, где имеет квартиру площадью 162 кв. м. В собственности задекларировал и дачный дом в окрестностях столицы. Имеет несколько авто, а также спортивный мотоцикл Honda 2015 выпуска. Мастер спорта в сфере автомобильному спорту.

Ирина Венедиктова

За правовые вопросы отвечает Ирина Венедиктова. Она также работает с кандидатом в президенты еще с января.

Ирина Венедиктова – доктор юридических наук, профессор. С 2005 года заведующий гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени Каразина.

Кроме того, она еще и вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.

В 2016-2017 годах баллотировалась на должность судьи Верховного суда.

Кроме вышеперечисленных экспертов, у Владимира Зеленского есть еще три советника:

Бывший министр финансов Александр Данилюк;

Бывший министр экономики и развития Айварас Абромавичюс;

Бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Команду Зе представляют глава штаба Иван Баканов, спикер Дмитрий Разумков, идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и представитель команды Святослав Юраш.

Никаких кадровых решений кандидат на пост президента еще не принимал, уверяют в его штабе. Впрочем, обещают накануне дня голосования назвать претендентов на ключевые должности. Не исключено, что ими могут оказаться как раз те люди, которые сейчас работают в команде с Зеленским.

Лилия Ященко