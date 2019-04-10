Список команди Володимира Зеленського поповнюється експертами. Факти ICTV вирішили дізнатись, хто вони і чим займались раніше.

Команда Зеленського продовжує набирати нових членів. До нього приєднуються колишні міністри, ціла команда кваліфікованих юристів та експерти з різних питань. У багатьох вагомий послужний список, деякі вже були в політиці, інші – ні.

Другий тур виборів президента України 2019 відбудеться вже 21 квітня, втім допоки незрозуміло, хто увійде в команду Зеленського у випадку його перемоги. У штабі називають лише ту команду, яка працює з кандидатом зараз.

Олександр Мережко

Олександр Мережко відповідає у команді Зеленського за народовладдя та впровадження системи електронного управління E-government.

Він доктор юридичних наук, професор, завідує кафедрою права в Київському національному лінгвістичному університеті та працює в аналітичному центрі Інституту прямої демократії.

У 1994 році закінчував Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародні відносини. Окрім того, навчався в Денверському університеті в США, стажувався у Колумбійському університеті, Центрі імені Вудро Вільсона та одному з дослідницьких центрів Вашингтона.

Має досвід викладання закордоном – працював у Люблінському Католицькому університеті імені Іоанна Павла II у Польщі.

На рахунку має понад 100 наукових праць, серед яких 15 монографій. Спеціалізується на питаннях міжнародного, цивільного та міжнародного приватного права.

Данило Гетманцев

Експертом з питань оподаткування, публічних фінансів і банківського права став адвокат Данило Гетманцев.

Він президент юридичної кампанії Jurimex, де займається питаннями податкового, банківського та фінансового права.

Окрім того, член європейської асоціації податкових професорів та президент Асоціації податкових радників.

Навчався на юридичному факультеті КМУ імені Тараса Шевченка. Зараз там викладає.

Має понад 220 профільних публікацій, у тому числі книги, монографії та посібники. Займався розробкою низки законопроектів, зокрема бере участь у роботі комітету Верховної Ради з податкової та митної політики.

Олександр Харебін

Олександр Харебін з 2015 року був першим заступником голови Національної телерадіокомпанії, звідки звільнився у 2017 році у зв’язку із скороченням.

В новій команді ж він займається інформаційною та мовною політикою та суспільно-політичними питаннями.

У 2013 році очолював медіа холдинг UMH, яким тоді володів Сергій Курченко – бізнесмен часів Віктора Януковича, який після повалення його режиму покинув країну.

До цього близько шести років очолював холдинг Медіа Інвест Груп, який належав Сергію Таруті.

Харебін одружений, має двох дітей. Серед власності у бізнесмена три квартири у Києві, паркомісця та три автомобілі. Він продовжує свою діяльність в сфері медіа, зокрема є власником компанії Новий Світ Медіа.

Володимир Шульмейстер

У минулому перший заступник міністра інфраструктури Пивоварського Андрія, а нині експерт у питаннях транспорту та інфраструктури у команді Володимира Зеленського. З посади пішов за власним бажанням, пропрацювавши лише рік.

Навчався у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, аспірантуру закінчував у Нідерландах. Доктор філософії по інженерній механіці. Має досвід роботи на керівних посадах в компаніях Нідерландів та Великої Британії. В Україні був фінансовим директором, а згодом і гендиректором компанії Фокстрот.

Директор програми Інфраструктура майбутнього в Українському інституті майбутнього, вихідцем з якого є ще один член команди Зеленського – Сергій Бабак.

Олег Бондаренко

Олег Бондаренко займається питаннями екології та права.

Він очолює громадську організацію Зелений фонд, яка спеціалізується на подоланні гуманітарних та екологічних катастроф.

За освітою він також юрист, має 25-річний досвід. Займається захистом інтересів постраждалих внаслідок екологічних катастроф і груповими позовами по захисту громадян у екологічних спорах.

Руслан Рохов

Руслан Рохов займається місцевим та регіональним розвитком.

Він засновник та керівник школи мерів – освітня програма по ефективному управлінню муніципалітетами.

Балотувався на посаду мера Хмельницького, згодом був радником мера Миколаєва Олександра Сенкевича (член партії Самопоміч). У 2014 році балотувався до Верховної Ради.

Зараз очолює громадську організацію Спільні зусилля, яка несе ідею нової управлінської культури у містах.

Вадим Галайчук

Черговий експерт з правових питань – Вадим Галайчук.

Навчався за спеціальністю у КМУ імені Тараса Шевченка, ступінь магістра отримав в Університеті штату Мічиган, США.

У минулому працював юристконсультантом у партії Віктора Ющенка Наша Україна. Брав участь у місіях спостереження як в Україні, так і за кордоном.

Галайчук – засновник та партнер юридичної кампанії Hillmont Partners, де спеціалізується на питаннях правового консалтингу та юридичному супроводі корпоративних структур.

Сергій Бабак

За питання освіти та науки відповідає Сергій Бабак. Про його приєднання до команди стало відомо ще у січні. Він директор освітніх програм в Українському інституті майбутнього. В професії більше 20 років.

Навчався на економічному факультеті у Шотландії, де отримав ступінь бакалавра, згодом закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю міжнародна економіка. Окрім того, у 2016 року став доктором технічних наук.

Декілька років працював проректором з економіки та перспективного розвитку у приватному ВНЗ, очолював науковий центр Національної академії наук, а також був членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Проживає у Києві, де має квартиру площею 162 кв. м. У власності задекларував і дачний будинок в околицях столиці. Має декілька авто, а також спортивний мотоцикл Honda 2015 року випуску. Майстер спорту в сфері автомобільного спорту.

Ірина Венедиктова

За правові питання відповідає Ірина Венедиктова. Вона також працює з кандидатом у президенти ще з січня.

Ірина Венедиктова – доктор юридичних наук, професор. З 2005 року завідувач цивільно-правових дисциплін ХНУ імені Каразіна.

Окрім того, вона ще й віце-президент Фундації медичного права і біоетики.

У 2016-2017 роках балотувалась на посаду судді Верховного суду.

Крім перерахованих вище експертів, у Володимира Зеленського є ще три радника:

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк;

Колишній міністр економіки та розвитку Айварас Абромавичус;

Колишній заступник міністра юстицій Руслан Рябошапка.

Команду Зе представляють голова штабу Іван Баканов, спікер Дмитро Разумков, ідеолог партії Слуга народу Руслан Стефанчук, координатор Олександр Корнієнко, координатор діджитал напрямку Михайло Федоров та представник команди Святослав Юраш.

Жодних кадрових рішень кандидат на посаду президента ще не приймав, запевняють у його штабі. Втім, обіцяють напередодні дня голосування назвати претендентів на ключові посади. Не виключено, що ними можуть виявитись саме ті люди, які зараз працюють в команді з Зеленським.

Лілія Ященко