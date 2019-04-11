День свободы совести и вероисповедания вскоре появится в календаре государственных праздников Украины.

Всеукраинский Совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти инициировал введение Дня свободы совести и вероисповедания.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, что это будет день памяти тех, кто стал жертвой преследований по религиозному признаку.

По его словам, преемники жертв политических преследований в конце концов победили, потому что Украина стала независимым государством, где свобода совести является неотъемлемым элементом ее функционирования.

Читайте: Государственные праздники Украины – календарь на 2019 год

– Поэтому возникла идея говорить о Дне свободы совести – чтобы вместе вспоминать и показывать их победу и важность для государства одной из базовых демократических свобод, – отметил историк.

В то же время, с датой пока не определились – еще будет общественная дискуссия по этому поводу.

Напомним, ранее Факты ICTV также давали церковный календарь на 2019 год.