День свободи совісті та віросповідання невдовзі з’явиться у календарі державних свят України.

Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань за сприяння Українського інституту національної памʼяті ініціювала запровадження Дня свободи совісті та віросповідання.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович пояснив, що це буде день вшанування тих, хто став жертвою переслідувань за релігійною ознакою.

За його словами, наступники жертв політичних переслідувань врешті-решт перемогли, бо Україна стала незалежною державою, де свобода совісті є невід’ємним елементом її функціонування.

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– Через це виникла ідея говорити про День свободи совісті – щоб водночас згадувати та показувати їхню перемогу і важливість для держави цієї, однієї з базових демократичних свобод, – наголосив історик.

Водночас, з датою поки не визначилися – ще буде суспільна дискусія з цього приводу.

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