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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з’явиться нове свято

День свободи совісті та віросповідання невдовзі з’явиться у календарі державних свят України.

В Україні з’явиться нове свято

Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань за сприяння Українського інституту національної памʼяті ініціювала запровадження Дня свободи совісті та віросповідання.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович пояснив, що це буде день вшанування тих, хто став жертвою переслідувань за релігійною ознакою.

За його словами, наступники жертв політичних переслідувань врешті-решт перемогли, бо Україна стала незалежною державою, де свобода совісті є невід’ємним елементом її функціонування.

Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік

– Через це виникла ідея говорити про День свободи совісті – щоб водночас згадувати та показувати їхню перемогу і важливість для держави цієї, однієї з базових демократичних свобод, – наголосив історик.

Водночас, з датою поки не визначилися – ще буде суспільна дискусія з цього приводу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV також давали церковний календар на 2019 рік.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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