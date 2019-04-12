Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали проведение встречи в нормандском формате.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон поддержали проведение встречи в нормандском формате после выборов.
– Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на наивысшем уровне нормандского формата, – сказал он.
Вероятнее всего встреча состоится во Франции.
Читайте: Передайте Макрону, что понадобятся семки: реакция на перепалку Порошенко и Зеленского
Порошенко добавил, что это будет пятая годовщина создания нормандского формата. Президент отметил, что альтернативы ему нет.
– Я твердо убежден, что мы сможем выйти на условия, когда мне удастся принести мир на Донбасс, и это может быть сделано уже в ближайшее время, – сказал он.
Напомним, перед встречей с Порошенко Макрон провел встречу с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
Источник: Интер