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Передайте Макрону, что понадобятся семки: реакция на перепалку Порошенко и Зеленского

Спор кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского свидетельствует о том, что в таком же формате могут пройти и дебаты.

Передайте Макрону, что понадобятся семки: реакция на перепалку Порошенко и Зеленского

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля обещают быть очень эмоциональными.  Факты ICTV собрали мнения о последнем поединке кандидатов.

А некоторым даже кажется, что дебаты уже не нужны.

– Дебаты состоялись. Расходимся, – пишет Александр Кириленко в Facebook.

Обозреватель Иван Яковина после перепалки вспомнил Дональда Трампа, который постоянно унижал своих оппонентов.

– Либералы на побережьях громко возмущались, какое он (Трамп – Ред.) хамло, быдло и все такое, – написал Иван Яковина.

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Многие удивились выдержке Петра Порошенко, ведь его часто описывают как достаточно вспыльчивого человека.

Напомним, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский поссорились во время прямого эфира.

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