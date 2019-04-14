Мустафа Джемилев задал Владимиру Зеленскому пять “острых” вопросов, чтобы уточнить его позицию о будущем Крыма.

Мустафа Джемилев решил уточнить позицию кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского в отношении оккупированного Крыма.

Для этого лидер крымских татар задал Зеленскому пять “острых для крымскотатарского народа и других крымчан” вопросов.

Джемилев интересуется, считает ли Зеленский “референдум” в Крыму, после которого Россия назвала Крым своей территорией, свободным и демократичным.

Также кандидата в президенты просят объяснить, может ли он в случае победы пойти перед Россией на уступки, признав аннексию Крыма и создание “ДНР” и “ЛНР” на временно оккупированном Донбассе.

Третье, что интересует Джемилева – поедет ли Зеленский в Крым, если президент РФ Владимир Путин предложит провести переговоры на полуострове.

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Кроме этого, лидер крымских татар спрашивает, пойдет ли Зеленский на снятие блокады Крыма в случае триумфа на выборах.

Последнее, что интересует Джемилева – это позиция Зеленского по изменению статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию – то есть, переформатирование на территориально-национальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа.

Источник: телеканал ATR