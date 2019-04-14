Мустафа Джемілєв поставив Володимиру Зеленському п’ять “гострих” запитань, щоб уточнити його позицію щодо майбутнього Криму.

Мустафа Джемілєв вирішив уточнити позицію кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського щодо окупованого Криму.

Для цього лідер кримських татар поставив Зеленському п’ять “гострих для кримськотатарського народу та інших кримчан” запитань.

Джемілєв цікавиться, чи вважає Зеленський “референдум” у Криму, після якого Росія назвала Крим своєю територією, вільним і демократичним.

Також кандидата у президенти просять пояснити, чи може він у разі перемоги піти перед Росією на поступки, визнавши анексію Криму та створення “ДНР” і “ЛНР” на тимчасово окупованому Донбасі.

Третє, що цікавить Джемілєва – чи поїде Зеленський до Криму, якщо президент РФ Володимир Путін запропонує провести переговори на півострові.

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Крім цього, лідер кримських татар питає, чи піде Зеленський на зняття блокади Криму в разі тріумфу на виборах.

Останнє, що цікавить Джемілєва – це позиція Зеленського щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію – тобто, переформатування на територіально-національну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу.

Джерело: телеканал ATR

Раніше Факти ICTV писали як розділиться електорат інших кандидатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським у другому турі виборів.