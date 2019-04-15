Национальный телепроект Новые лидеры объявил о втором сезоне. Дата запуска проекта и чем отличается второй сезон от первого – читайте в нашем материале.

Новые лидеры запустили второй сезон национального телепроекта.

Участниками проекта могут стать креативные, амбициозные украинцы, которые должны четко сформированную идею и план ее реализации.

Они попытаются доказать, что именно их идея изменений наиболее важна, и именно они достойны бороться за главный приз – денежное вознаграждение на развитие своего проекта.

– Эмоцией первого сезона для меня была надежда. Зрители увидели участников, которые уже частично реализовали задуманное и успешны в своих секторах. Это лидеры нового типа, они содержательные и успешные. Поэтому и возникла идея продолжить проект в этом году, чтобы углубить тему лидерства в Украине, – прокомментировала Председатель Правления Гражданской сети ОПОРА, эксперт по избирательному законодательству и политических процессов Ольга Айвазовская.

Цель проекта – дать возможность неравнодушным украинцам проявить себя и не стоять в стороне от проблем, которые касаются каждого из нас.

Четыре этапа проекта

Регистрация с 12.04.2019 по 30.04.2019.

Вы можете регистрироваться как Лидер со своей общественно-важной Идеей до 30.04.2019, а как Избиратель на протяжении всего проекта.

Пятьдесят лидеров с 05.04.2019 по 15.05.2019.

Зарегистрированные Лидеры могут проводить агитационную компанию, призывать людей поддержать их Идеи. Путем голосования будет выбрано двадцать пять Лидеров, которые пройдут к следующему этапу проекта.

В то же время, Отборочный Комитет также будет анализировать анкеты участников, и допустит еще двадцать пять Лидеров в следующий тур.

Отбор восьми лидеров с 05.06.2019 по 06.06.2019.

50 Лидеров в студии телеканала ICTV будут презентовать и защищать свои Идеи. Отборочный Комитет оценит их выступления по трем критериям: лидерские качества и харизма, профессиональный опыт и общественная значимость идеи. По результатам голосования, 8 Лидеров, которые наберут большее количество баллов, переходят к следующему этапу проекта.

Финал с 20 июня по 25 июля 2019 года.

В финале дальнейшая судьба Лидеров исключительно в руках телезрителей, потому что только они могут принимать участие в голосовании. Проголосовать за Лидера можно при помощи смс-голосования или мобильного приложения Телепортал.

По итогам зрительского голосования в конце Суперфинала победитель/ница проекта Новые лидеры получит денежный приз на развитие своей Идеи.

Как изменился второй сезон

участники должны представляют не проекты, а общественно-важные Идеи национального масштаба;

двадцать пять Лидеров, которые пройдут к следующему этапу проекта отбирают зарегистрированные Избиратели, методом голосования на сайте;

избирательный комитет также отбирает двадцать пять Лидеров, которые проходят в следующий тур;

длительность проекта сократился с девяти месяцев до четырех;

в финал попадает 8 человек.

В проекте могут принимать участие граждане Украины от 25 лет, которые не являются руководителями центральных органов власти Украины и политических партий; не были (не есть) избранными народными депутатами Украины.

Вы уверены в своих лидерских качествах? У вас есть хорошие Идеи и методы их реализации? Готовы честно бороться ради будущего страны?

Регистрируйтесь на сайте NOVYLIDERY.COM и заполняйте Анкету.