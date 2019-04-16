Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи, так как не был продлен срок их ареста.

Надежду Савченко и Владимира Рубана, которых подозревают в организации теракта, выпустили из-под стражи.

Такое решение принял Броварской горрайонный суд Киевской области в связи с тем, что срок меры пресечения для внефракционного нардепа и экс-главы Офицерского корпуса истек.

В итоге подозреваемые, которых выпустили из стеклянного помещения, попросили перенести заседание.

Датой следующего заседания суд определил 7 мая.

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– Мама, пошли, – сказала Савченко на выходе из суда и пообещала не убегать за границу.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и одобрила привлечение ее к уголовной ответственности и арест.

12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело Савченко-Рубана в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.