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Факти / Україна

Савченко і Рубана звільнили з-під варти

Надію Савченко і Володимира Рубана випустили з-під варти, тому що не було продовжено термін їхнього арешту.

Савченко і Рубана звільнили з-під варти

Надію Савченко та Володимира Рубана, яких підозрюють в організації теракту, випустили з-під варти.

Таке рішення прийняв Броварський міськрайонний суд Київської області у зв’язку з тим, що термін запобіжного заходу для позафракційного нардепа і екс-глави Офіцерського корпусу закінчився.

У результаті підозрювані, яких випустили зі скляного приміщення, попросили перенести засідання.

Датою наступного засідання суд визначив 7 травня.

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– Мама, пішли, – сказала Савченко на виході з суду і пообіцяла не тікати за кордон.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада зняла з Савченко недоторканність і схвалила притягнення її до кримінальної відповідальності та арешт.

12 квітня Київський апеляційний суд направив справу Савченко-Рубана до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Савченко підозрюється правоохоронними органами у здійсненні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Джерело: Страна

Фото: УНІАН

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