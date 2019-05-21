Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн грн.

Подозреваемый в завладении госимуществом на 81,64 млн грн бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения залога в 4,8 млн грн.

Залог за Аллерова внесли еще 17 мая вечером, но выходные он провел в следственном изоляторе.

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Напомним, Соломенский суд Киева 17 мая избрал экс-руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в 4,8 млн грн.

Аллеров и гендиректор Укрбуда проходят по статье о присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Фото: Нацгвардия