Колишній командувач Національною гвардією Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави 4,8 млн грн.

Підозрюваний у заволодінні держмайном на 81,64 млн грн колишній командувач Національною гвардією Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення застави у 4,8 млн грн.

Заставу за Аллерова внесли ще 17 травня ввечері, але вихідні він провів у слідчому ізоляторі.

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Нагадаємо, Солом’янський суд Києва 17 травня обрав екс-керівнику Нацгвардії Юрію Аллерову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави у 4,8 млн грн.

Аллеров та гендиректор Укрбуду проходять за статтею про привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує від 7 до 12 років в’язниці.

Фото: Нацгвардія