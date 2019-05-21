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Аллеров вийшов із СІЗО під заставу 4,8 млн грн

Колишній командувач Національною гвардією Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави 4,8 млн грн.

Юрій Аллеров

Підозрюваний у заволодінні держмайном на 81,64 млн грн колишній командувач Національною гвардією Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення застави у 4,8 млн грн.

Заставу за Аллерова внесли ще 17 травня ввечері, але вихідні він провів у слідчому ізоляторі.

ЧитайтеНАБУ затримало екс-голову Нацгвардії Аллерова

Нагадаємо, Солом’янський суд Києва 17 травня обрав екс-керівнику Нацгвардії Юрію Аллерову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави у 4,8 млн грн.

Аллеров та гендиректор Укрбуду проходять за статтею про привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує від 7 до 12 років в’язниці.

ФотоНацгвардія

Джерело: Українські новини

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