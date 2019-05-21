Детективы НАБУ надели наручники на генерал-полковника Юрия Аллерова, бывшего командующего Нацгвардии.

НАБУ обвиняет его в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах. Вместе с ним по делу задержали еще и гендиректора строительной компании Укрбуд и оценщика имущества. Все из-за дома в престижном районе Киева.

Земля, на которой стоит дом, когда-то принадлежала Нацгвардии. 13 лет назад ее передали застройщику в обмен на 50 квартир и 30 паркомест для военных. Объект был долгостроем до тех пор, пока его не передали Укрбуду. Правда, после окончания строительства, компания выдала военным квартиры в другом месте – значительно дешевле.

Они находятся в 14 километрах от элитного жилья в центре. В отдаленном районе на левом берегу Киева. Зато квартир больше и они с ремонтом – оппонируют в Нацгвардии.

Вместо 50 квартир и 30 паркомест в центральном районе Нацгвардия получила 70 квартир на окраине. Но можно ли считать такой обмен равноценным?

А еще должны быть паркоместа, за которые можно купить не одну квартиру на окраине, говорит аналитик рынка недвижимости Сергей Степенко.

Как генералы зарабатывают на недвижимости

Прокуроры антикоррупционной прокуратуры настаивают, бывший командующий Нацгвардии заключил невыгодное для государства соглашение с застройщиком.

Общая сумма ущерба составила 81 миллион гривен.

Во время суда всплыла еще довольно интересная деталь, застройщик сделал подарок дочери экс-командующего Нацгвардии, в виде скидки на квартиру в три раза.

Сам же Аллеров считает, что невиновен. Ведь он улучшил жилищные условия военных.

Ситуация, которая возникла с выделением квартир для нацгвардейцев, далеко не единичный случай. У аудиторов Счетной палаты много вопросов и к Министерству обороны.

В Черкассах в дом должны были заселить бойцов, воевавших на Донбассе, и их семьи. Но его так и не достроили. Зато государство переплатило за строительство около 30%.

В Счетной палате говорят, переплачивать за жилье – это уже традиционная схема.

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В Минобороны заявляют, это не они неэффективно тратят деньги, а государство мало выделило. На всех не хватило.

Но сколько бы ни выделяло государство на жилье для военных, всегда появятся те, кто захочет на этом нагреть руки. Схемы отработаны годами, говорят общественные активисты.

– Служащий получает служебную квартиру. Тогда он имеет право ее приватизировать. Приватизирует. Там живет жена или невестка. Тогда служащий приезжает на второе место. И снова ему выделяется служебное жилье. Бывает так, что некоторые чиновники получают где-то 6-7 квартир на одного человека.

По информации заместителя председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороны Андрея Билецкого, во время строительства и распределения жилья для военных в частные карманы идут огромные суммы.

Многие уверенны, не будет махинаций с жильем, появятся другие. Самый действенный способ борьбы с коррупцией в армии – судебные приговоры.

Напомним, Соломенский суд Киева 17 мая избрал экс-руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в 4,8 млн грн.