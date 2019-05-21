Детективи НАБУ вдягли кайданки на генерал-полковника Юрія Аллерова, колишнього командувача Нацгвардії.

НАБУ звинувачує його у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Разом з ним по справі затримали ще й гендиректора будівельної компанії Укрбуд та оцінювача майна. Все через будинок у престижному районі Києва.

Земля, на якій стоїть будинок, колись належала Нацгвардії. 13 років тому її передали забудовнику в обмін на 50 квартир і 30 паркомісць для військових. Об’єкт був довгобудом до тих пір, поки його не передали Укрбуду. Правда, після закінчення будівництва, компанія видала військовим квартири в іншому місці – значно дешевші.

Вони знаходяться за 14 кілометрів від елітного житла в центрі. У віддаленому районі на лівому березі Києва. Зате квартир більше і вони з ремонтом – опонують в Нацгвардії.

Як генерали заробляють на нерухомості



Замість 50 квартир і 30 паркомісць у центральному районі Нацгвардія отримала 70 помешкань на околиці. Але чи можна вважати такий обмін рівноцінним?

А ще ж мали бути паркомісця, за які можна купити не одну квартиру на околиці, каже аналітик ринку нерухомості Сергій Степенко.

Прокурори антикорупційної прокуратури наполягають, колишній командувач Нацгвардії уклав невигідну для держави угоду із забудовником.

Загальна сума збитків становила 81 мільйон гривень.

Під час суду спливла ще доволі цікава деталь , забудовник зробив подарунок доньці екс-командувача Нацгвардії, у вигляді знижки на квартиру в три рази.

Сам же Аллеров вважає, що невинний. Адже він покращив житлові умови військових.

Ситуація, яка виникла з виділенням квартир для нацгвардійців, далеко не поодинокий випадок. В аудиторів Рахункової палати багато запитань і до Міністерства оборони.

У Черкасах в будинок мали заселити бійців, які воювали на Донбасі, та їхні родини. Але його так і не добудували. Зате держава переплатила за будівництво близько 30%.

В рахунковій палаті кажуть, переплачувати за житло – це вже традиційна схема.

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В Міноборони заявляють, це не вони неефективно витрачають гроші, а держава мало виділила. На всіх не вистачило.

Але скільки б не виділяла держава на житло для військових, завжди з’являться ті, хто захоче на цьому нагріти руки. Схеми відпрацьовані роками, кажуть громадські активісти.

– Службовець отримує квартиру службову. Тоді він має право її приватизувати. Приватизує. Там живе жінка чи невістка. Тоді службовець приїжджає на друге місце. І знову йому виділяється службове житло. Буває так, що деякі чиновники отримують десь 6-7 квартир на одну людину.

За інформацією заступника голови парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Андрія Білецького, під час будівництва та розподілу житла для військових в приватні кишені йдуть шалені суми.

Багато хто впевнений, не буде махінацій з житлом, з’являться інші. Найдієвіший спосіб боротьби з корупцією в армії – судові вироки.

Нагадаємо, Солом’янський суд Києва 17 травня обрав екс-керівнику Нацгвардії Юрію Аллерову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави у 4,8 млн грн.