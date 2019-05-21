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Факты / Украина

На мурале с Путиным в Крыму оставили “послание” к ФСБ

Активисты оставили на мурале с Владимиром Путиным в Симферополе провокационное послание к ФСБ РФ.

На мурале с Путиным в Крыму оставили “послание” к ФСБ

В оккупированном Симферополе обезобразили мурал, на котором изображен президент РФ Владимир Путин.

Сделали это активисты организации Суверенный Крым интересным способом – предложив “игру” Федеральной службе безопасности страны-оккупанта.

Об этом говорится в тексте, который с помощью трафарета нарисовали поверх мурала с Путиным.

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– ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с*ка, – говорится в послании.

Напомним, оккупанты в Симферополе арестовали первого и единственного президента Крыма Юрия Мешкова.

Источник: Крым. Реалии

Фото: Крым. Реалии

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