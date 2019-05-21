Активісти залишили на муралі з Володимиром Путіним у Сімферополі провокативне послання до ФСБ РФ.

В окупованому Сімферополі спотворили мурал, на якому зображений президент РФ Володимир Путін.

Зробили це активісти організації Суверенний Крим у цікавий спосіб – запропонувавши “гру” Федеральній службі безпеки країни-окупанта.

Про це йдеться у тексті, який за допомогою трафарету намалювали зверху на муралі з Путіним.

Читайте: Депортація кримськотатарського народу: тисячі загиблих і визнання геноцидом

– ФСБ, давай пограємо? Е2 — Е4. Тепер твій хід, с*ка, — йдеться у посланні.

Нагадаємо, окупанти у Сімферополі заарештували першого і єдиного президента Криму Юрія Мєшкова.

Джерело: Крим. Реалії

Фото: Крим. Реалії