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Факти / Україна

На муралі з Путіним у Криму залишили “послання” до ФСБ

Активісти залишили на муралі з Володимиром Путіним у Сімферополі провокативне послання до ФСБ РФ.

На муралі з Путіним у Криму залишили “послання” до ФСБ

В окупованому Сімферополі спотворили мурал, на якому зображений президент РФ Володимир Путін.

Зробили це активісти організації Суверенний Крим у цікавий спосіб – запропонувавши “гру” Федеральній службі безпеки країни-окупанта.

Про це йдеться у тексті, який за допомогою трафарету намалювали зверху на муралі з Путіним.

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– ФСБ, давай пограємо? Е2 — Е4. Тепер твій хід, с*ка, — йдеться у посланні.

Нагадаємо, окупанти у Сімферополі заарештували першого і єдиного президента Криму Юрія Мєшкова.

Джерело: Крим. Реалії

Фото: Крим. Реалії

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