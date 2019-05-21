Министр обороны Степан Полторак будет оставаться на посту до решения Верховной Рады о его увольнении.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что останется на посту, пока Верховная Рада не примет решение о его увольнении.

Такое решение было принято после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

– Когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства, – сказал Полторак.

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О своей отставке Полторак сообщил Зеленскому накануне инаугурации.

Он добавил, что сделал все возможное, чтобы в Украине за пять лет была создана боеспособная армия и ему не стыдно смотреть в глаза украинцам.

К слову, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что после отставки правительства Минздрав будет работать в штатном режиме.